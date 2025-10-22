Видео
Украина получит до 150 новейших Gripen E от Швеции

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 16:36
обновлено: 17:04
Украина получит до 150 новейших Gripen E от Швеции
Gripen E. Фото: Saab

Украина получит мощное усиление своего авиафлота. Правительство страны планирует закупить от 120 до 150 новейших шведских истребителей Gripen E.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в среду, 22 октября.

Читайте также:

Gripen E для Украины

По словам Кристерссона, стороны подписали соглашение о намерениях по поставке этих самолетов, которое закладывает основу для долгосрочного сотрудничества в сфере обороны. Премьер подчеркнул, что документ не предусматривает немедленных поставок, но открывает путь к масштабному переоснащению украинских Воздушных сил.

"Речь идет примерно о 120-150 истребителях Gripen серии E, производство которых только что начато. Это позволит создать чрезвычайно мощные Воздушные силы Украины. Мы рассматриваем это как начало долгого путешествия — на 10-15 лет", — отметил Кристерссон.

Истребитель Gripen E — это современная модель, разработанная шведской компанией Saab. Она имеет улучшенные характеристики в сфере маневренности, систем навигации и вооружения, что делает ее одной из самых эффективных машин в своем классе.

Напомним, что 22 октября премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл в Стокгольм с официальным визитом. Лидеры двух стран проводят двусторонние переговоры, во время которых обсуждают вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

До этого заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк сообщил об ожидаемых поставках шведских истребителей Gripen.

военная помощь Швеция военная техника истребитель флот
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
