Україна
Україна отримає до 150 новітніх Gripen E від Швеції

Україна отримає до 150 новітніх Gripen E від Швеції

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 16:36
Оновлено: 17:12
Україна отримає до 150 новітніх Gripen E від Швеції
Gripen E. Фото: Saab

Україна отримає потужне підсилення свого авіафлоту. Уряд країни планує закупити від 120 до 150 новітніх шведських винищувачів Gripen E.

Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у середу, 22 жовтня.

Читайте також:

Gripen E для України

За словами Крістерссона, сторони підписали угоду про наміри щодо постачання цих літаків, яка закладає основу для довгострокової співпраці у сфері оборони. Прем’єр підкреслив, що документ не передбачає негайних поставок, але відкриває шлях до масштабного переоснащення українських Повітряних сил.

"Йдеться приблизно про 120–150 винищувачів Gripen серії E, виробництво яких щойно розпочато. Це дозволить створити надзвичайно потужні Повітряні сили України. Ми розглядаємо це як початок довгої подорожі — на 10–15 років", — зазначив Крістерссон.

Винищувач Gripen E — це сучасна модель, розроблена шведською компанією Saab. Вона має покращені характеристики у сфері маневровості, систем навігації та озброєння, що робить її однією з найефективніших машин у своєму класі.

Реакція Зеленського

"Сьогодні ми відкриваємо, безумовно, нову й дуже змістовну сторінку наших відносин — відносин України та Швеції, та й більше — загалом безпекових відносин у Європі", — написав Президент України.

За словами Володимира Зеленського, ця угода відкриває шлях для отримання Україною серйозного флоту бойових літаків шведського виробництва Gripen.

"І це дуже класні літаки, сильні авіаційні платформи, які дозволяють виконувати великий спектр завдань. Кожен бачить, від яких загроз це допомагає. Ми розраховуємо, що майбутній контракт дозволить отримати нам не менше 100 таких літаків", — додав він.

Україна отримає до 150 новітніх Gripen E від Швеції - фото 1
Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що 22 жовтня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським, який прибув до Стокгольма з офіційним візитом. Лідери двох країн провели двосторонні переговори, під час яких обговорили питання співпраці у сфері безпеки та оборони. 

До цього заступник голови Міноборони України Іван Гаврилюк повідомив про очікувані поставки шведських винищувачів Gripen.

Автор:
Автор:
Анастасія Писаненко
