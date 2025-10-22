Швеція та Україна поглиблюють оборонне партнерство — Зеленський у Стокгольмі

Президент України прибув до Швеції — яка мета візиту
Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 22 жовтня прийняв Президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у цій країні. Зустріч проходить у форматі двосторонніх переговорів, після яких запланована спільна пресконференція, де сторони мають зробити заяву щодо розширення експорту оборонної продукції.
Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.
Зеленський прибув із візитом до Швеції
Як повідомляють у шведському уряді, головними темами переговорів стануть оборонна співпраця між Україною та Швецією, підтримка української армії, а також обговорення безпекової ситуації в Європі на тлі війни.
У зустрічі також беруть участь ключові члени шведського уряду: віцепрем’єрка та міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, очільниця МЗС Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністерка освіти й інтеграції Сімона Мохамссон.
Планується, що за підсумками переговорів буде ухвалено низку рішень, спрямованих на посилення двостороннього партнерства у сфері оборони та промислової кооперації.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що цього тижня має намір провести низку зустрічей із європейськими лідерами та іншими партнерами України.
Також Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та погодив допомогу для енергетики України.
