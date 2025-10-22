Відео
Президент України прибув до Швеції — яка мета візиту

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 09:32
Оновлено: 09:30
Швеція та Україна поглиблюють оборонне партнерство — Зеленський у Стокгольмі
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kylie Coope

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 22 жовтня прийняв Президента України Володимира Зеленського, який перебуває з офіційним візитом у цій країні. Зустріч проходить у форматі двосторонніх переговорів, після яких запланована спільна пресконференція, де сторони мають зробити заяву щодо розширення експорту оборонної продукції.

Про це повідомила пресслужба уряду Швеції.

Читайте також:

Зеленський прибув із візитом до Швеції

Як повідомляють у шведському уряді, головними темами переговорів стануть оборонна співпраця між Україною та Швецією, підтримка української армії, а також обговорення безпекової ситуації в Європі на тлі  війни.

У зустрічі також беруть участь ключові члени шведського уряду: віцепрем’єрка та міністерка енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, очільниця МЗС Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон та міністерка освіти й інтеграції Сімона Мохамссон.

Планується, що за підсумками переговорів буде ухвалено низку рішень, спрямованих на посилення двостороннього партнерства у сфері оборони та промислової кооперації.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що цього тижня має намір провести низку зустрічей із європейськими лідерами та іншими партнерами України. 

Також Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом та погодив допомогу для енергетики України.

Володимир Зеленський Європейський союз переговори Швеція сфера енергетики
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
