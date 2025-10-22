Швеция и Украина углубляют оборонное партнерство — Зеленский в Стокгольме

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kylie Coope

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 22 октября принял Президента Украины Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в этой стране. Встреча проходит в формате двусторонних переговоров, после которых запланирована совместная пресс-конференция, где стороны должны сделать заявление о расширении экспорта оборонной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

Как сообщают в шведском правительстве, главными темами переговоров станут оборонное сотрудничество между Украиной и Швецией, поддержка украинской армии, а также обсуждение ситуации с безопасностью в Европе на фоне войны.

Во встрече также принимают участие ключевые члены шведского правительства: вице-премьер и министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, глава МИД Мария Мальмер Стенергард, министр обороны Пол Йонсон и министр образования и интеграции Симона Мохамссон.

Планируется, что по итогам переговоров будет принят ряд решений, направленных на усиление двустороннего партнерства в сфере обороны и промышленной кооперации.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что на этой неделе намерен провести ряд встреч с европейскими лидерами и другими партнерами Украины.

Также Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Испании Педро Санчесом и согласовал помощь для энергетики Украины.