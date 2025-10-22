Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Президент Украины прибыл в Швецию — какова цель визита

Президент Украины прибыл в Швецию — какова цель визита

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 09:32
обновлено: 09:30
Швеция и Украина углубляют оборонное партнерство — Зеленский в Стокгольме
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kylie Coope

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 22 октября принял Президента Украины Владимира Зеленского, который находится с официальным визитом в этой стране. Встреча проходит в формате двусторонних переговоров, после которых запланирована совместная пресс-конференция, где стороны должны сделать заявление о расширении экспорта оборонной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Швеции.

Реклама
Читайте также:

Зеленский прибыл с визитом в Швецию

Как сообщают в шведском правительстве, главными темами переговоров станут оборонное сотрудничество между Украиной и Швецией, поддержка украинской армии, а также обсуждение ситуации с безопасностью в Европе на фоне войны.

Во встрече также принимают участие ключевые члены шведского правительства: вице-премьер и министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, глава МИД Мария Мальмер Стенергард, министр обороны Пол Йонсон и министр образования и интеграции Симона Мохамссон.

Планируется, что по итогам переговоров будет принят ряд решений, направленных на усиление двустороннего партнерства в сфере обороны и промышленной кооперации.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что на этой неделе намерен провести ряд встреч с европейскими лидерами и другими партнерами Украины.

Также Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Испании Педро Санчесом и согласовал помощь для энергетики Украины.

Владимир Зеленский Европейский союз переговоры Швеция сфера энергетики
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации