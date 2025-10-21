Зеленский анонсировал новое оборонное соглашение и встречи с партнерами

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал продуктивные встречи с партнерами. По его словам, важные мероприятия состоятся уже на этой неделе.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении во вторник, 21 октября.

Встречи с партнерами

Зеленский заявил, что уже финализировали подготовку к встречам с европейскими партнерами. По его словам, будет новое соглашение по нашим оборонным возможностям.

"Соглашение, которое мы будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно. Сейчас детали еще рано называть — все будет на неделе", — подчеркнул глава государства.

Украинский лидер говорит, что страна вместе с партнерами четко на одной странице по дипломатии. Он выразил благодарность каждому за поддержку и принципиальную позицию.

Дальнобойность Украины

По словам Зеленского, Украина вновь выразила свою готовность закончить войну. Президент напомнил о встрече с лидером США Дональдом Трампом.

"Мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог — на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал президента Трампа его команде. Это было и публично. Линия фронта может быть началом дипломатии. Зато Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас — для Украины — стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии", — подчеркнул украинский лидер.

Он отметил, что это сигнал, что именно вопрос дальнобойности дает, вероятно, незаменимый ключ к миру.

По словам Зеленского, чем больше украинской дальнобойности, тем больше и российская готовность закончить войну.

"Дискуссия о "томагавках" оказалась сильной инвестицией в дипломатию — мы заставили Россию показать, что "томагавки" — это именно та карта, с которой они считаются. Будем говорить с европейцами, с американцами по дальнобойности. Приоритет — ПВО, безусловно", — добавил украинский лидер.

Напомним, 21 октября Зеленский провел совещание с секретарем СНБО Рустемом Умеровым, во время которого определили ключевые приоритеты.

Ранее СМИ сообщали, что на этой неделе украинский лидер посетит Лондон для участия в "Коалиции желающих".