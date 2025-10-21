Відео
Зеленський анонсував продуктивні зустрічі з партнерами — деталі



Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 18:52
Оновлено: 19:06

Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський анонсував продуктивні зустрічі з партнерами. За його словами, важливі заходи відбудуться вже цього тижня.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 21 жовтня.

Зустрічі з партнерами

Зеленський заявив, що уже фіналізували підготовку до зустрічей із європейськими партнерами. За його словами, буде нова угода щодо наших оборонних спроможностей.

"Угода, яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково. Зараз деталі ще зарано називати — усе буде на тижні", — наголосив глава держави.

Український лідер каже, що країна разом з партнерами чітко на одній сторінці щодо дипломатії. Він висловив вдячність кожному за підтримку та принципову позицію.

Далекобійність України

За словами Зеленського, Україна знову висловила свою готовність закінчити війну. Президент нагадав про зустріч з лідером США Дональдом Трампом. 

"Ми домовилися, що саме так спробуємо організувати діалог — на лінії, яка є зараз. Саме таким був сигнал президента Трампа його команді. Це було й публічно.  Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас — для України — стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії", — наголосив український лідер.

Він зазначив, що це сигнал, що саме питання далекобійності дає, ймовірно, незамінний ключ до миру. 

За словами Зеленського, чим більше української далекобійності, тим більша й російська готовність закінчити війну. 

"Дискусія про "томагавки" виявилася сильною інвестицією в дипломатію — ми змусили Росію показати, що "томагавки" — це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Пріоритет — ППО, безумовно", — додав український лідер.

Нагадаємо, 21 жовтня Зеленський провів нараду із секретарем РНБО Рустемом Умєровим, під час якої визначили ключові пріоритети. 

Раніше ЗМІ повідомляли, що цього тижня український лідер відвідає Лондон для участі в "Коаліції охочих".

Володимир Зеленський Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
