Україна
Зеленський назвав три головні пріоритети оборони України

Зеленський назвав три головні пріоритети оборони України

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 16:20
Оновлено: 16:30
Президент провів нараду з Умєровим щодо оборонних домовленостей
термінова

Президент України Володимир Зеленський провів нараду із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, під час якої визначили три головні пріоритети для зміцнення обороноздатності держави. Серед них — нові оборонні домовленості для розвитку авіації, координація з європейськими партнерами та трансформація апарату РНБО для посилення оборонної промисловості.

Новина доповнюється ...

Читайте також:
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
