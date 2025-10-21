Президент провів нараду з Умєровим щодо оборонних домовленостей

Зеленський назвав три головні пріоритети оборони України
Президент України Володимир Зеленський провів нараду із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим, під час якої визначили три головні пріоритети для зміцнення обороноздатності держави. Серед них — нові оборонні домовленості для розвитку авіації, координація з європейськими партнерами та трансформація апарату РНБО для посилення оборонної промисловості.
