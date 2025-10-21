Президент провел совещание с Умеровым по оборонным договоренностям

Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, во время которого определили три главных приоритета. Среди них — новые оборонные договоренности для развития авиации, координация с европейскими партнерами и трансформация аппарата СНБО.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 21 октября.

Президент назвал три стратегических направления для укрепления обороноспособности

Владимир Зеленский рассказал, что первым приоритетом для государства остается подготовка новых оборонных договоренностей, которые должны усилить боевую авиацию. Он отметил, что это часть стратегии по созданию мощных Воздушных сил, способных гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Важно, чтобы все наши государственные институты и составляющие Сил обороны, которые задействованы в подготовке и будут задействованы в реализации соглашения, были должным образом скоординированы", — отметил он.

Вторым приоритетом Зеленский назвал проведение встреч с лидерами европейского сообщества и партнерских государств. По его словам, каждая страна должна понимать, как именно может эффективно поддержать Украину. Речь идет о поставках средств ПВО, формировании пакетов оборонной помощи, обеспечении энергетической устойчивости после ударов и координации усилий в сфере санкций против России.

Третьим пунктом глава государства определил подготовку к будущим заседаниям Ставки и реформирование аппарата СНБО для лучшего обеспечения фронта украинским оружием. Зеленский отметил, что до конца года уровень обеспечения должен составлять не менее 50%. Президент также отметил, что усиление оборонной промышленности является ключевым фактором для достижения этой цели.

