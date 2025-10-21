СБУ затримала агента ФСБ за передачу даних про ППО та аеродроми

Співробітники СБУ та затриманий зрадник. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який зливав російським окупантам локації протиповітряної оборони та аеродромів Сил оборони. Свою "розвідку" він проводив у Київській та Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 21 жовтня.

Затримання зрадника

Фігуранта затримали в Києві. Відомо, що на замовлення ФСБ він коригував повітряні атаки окупантів по Київській та Полтавській областях. Завданням зловмисника був пошук і передача координат авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.

Згідно з матеріалами справи, організацією ворожого вогню керував киянин, завербований ФСБ. Він привернув увагу окупантів через публікацію прокремлівських коментарів у Telegram.

"Для виконання завдань російської спецслужби фігурант на власному авто об’їжджав місцевість і позначав на гугл-картах розташування оборонних об’єктів. Також зловмисник фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ через повітряний простір обох регіонів", — йдеться у повідомленні.

Після своєї "розвідки" фігурант формував "звіт" та відправ куратору. Йдеться про скриншоти електронних карт з координатами об’єктів та власними коментарями.

Затримання фігуранта

Співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу однієї з локацій. У нього вилучили смартфон із доказами роботи на РФ.

Зраднику оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна", — додали в СБУ.

Допис СБУ. Фото: скриншот

