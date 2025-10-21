Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня СБУ затримала зрадника, який зливав локації ППО та аеродромів

СБУ затримала зрадника, який зливав локації ППО та аеродромів

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 15:30
Оновлено: 15:53
СБУ затримала агента ФСБ за передачу даних про ППО та аеродроми
Співробітники СБУ та затриманий зрадник. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який зливав російським окупантам локації протиповітряної оборони та аеродромів Сил оборони. Свою "розвідку" він проводив у Київській та Полтавській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 21 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Затримання зрадника

Фігуранта затримали в Києві. Відомо, що на замовлення ФСБ він коригував повітряні атаки окупантів по Київській та Полтавській областях. Завданням зловмисника був пошук і передача координат авіаційних баз, радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Сил оборони.

Згідно з матеріалами справи, організацією ворожого вогню керував киянин, завербований ФСБ. Він привернув увагу окупантів через публікацію прокремлівських коментарів у Telegram.

"Для виконання завдань російської спецслужби фігурант на власному авто об’їжджав місцевість і позначав на гугл-картах розташування оборонних об’єктів. Також зловмисник фіксував напрямки та кількість вильотів бойової авіації ЗСУ через повітряний простір обох регіонів", — йдеться у повідомленні.

Після своєї "розвідки" фігурант формував "звіт" та відправ куратору. Йдеться про скриншоти електронних карт з координатами об’єктів та власними коментарями.

Затримання фігуранта

Співробітники СБУ затримали агента на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу однієї з локацій. У нього вилучили смартфон із доказами роботи на РФ.

Зраднику оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна", — додали в СБУ.

null
Допис СБУ. Фото: скриншот
null
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Херсоні затримали колаборанта, який працював на окупаційну адміністрацію. Він виконував обовʼязки охоронця в катівні.

Раніше суд засудив мешканця Краматорська за шпигунство на користь Росії. Через знайдену на сайті знайомств жінку він передавав спецслужбам РФ інформацію про ЗСУ.

СБУ війна Київська область ФСБ Полтавська область Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації