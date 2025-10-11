Мешканець Краматорська мав проросійські погляди та співпрацював зі спецслужбами РФ

Чоловік через сайт знайомств знайшов "роботу" на ФСБ — вирок суду
Суд визнав винним мешканця Краматорська, що на Донеччині, у шпигуванні на користь РФ. Він знайшов на сайті знайомств жінку, через яку передавав про ЗСУ дані до спецслужб Росії.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Деталі справи
Судом встановлено, що мешканець Краматорська вступив у спілкування з російською агенткою через сайт знайомств та надав їй дані щодо розташування українських військових підрозділів.
За даними слідства, чоловік, який ще з 2014 року демонстрував проросійські погляди, коригував авіаційні та артилерійські удари російської армії на Краматорському напрямку. Він особисто обходив місцевість, визначаючи місця дислокації українських військових та фортифікаційних споруд, і передавав зібрану інформацію через анонімний чат у месенджері.
Під час затримання у нього вилучили бойову гранату Ф-1, яку він зберігав у квартирі, наражаючи на небезпеку своїх сусідів.
Рішення суду
Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 ККУ);
- незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263).
Враховуючи співпрацю чоловіка зі слідством, суд призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.
