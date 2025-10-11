Мешканець Краматорська мав проросійські погляди та співпрацював зі спецслужбами РФ

Працівники СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Суд визнав винним мешканця Краматорська, що на Донеччині, у шпигуванні на користь РФ. Він знайшов на сайті знайомств жінку, через яку передавав про ЗСУ дані до спецслужб Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Судом встановлено, що мешканець Краматорська вступив у спілкування з російською агенткою через сайт знайомств та надав їй дані щодо розташування українських військових підрозділів.

За даними слідства, чоловік, який ще з 2014 року демонстрував проросійські погляди, коригував авіаційні та артилерійські удари російської армії на Краматорському напрямку. Він особисто обходив місцевість, визначаючи місця дислокації українських військових та фортифікаційних споруд, і передавав зібрану інформацію через анонімний чат у месенджері.

Під час затримання у нього вилучили бойову гранату Ф-1, яку він зберігав у квартирі, наражаючи на небезпеку своїх сусідів.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 ККУ);

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263).

Враховуючи співпрацю чоловіка зі слідством, суд призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Донеччині суд засудив до довічного ув'язнення жінку за держзраду. Вона наводила ракети та навіть здала координати своєї проукраїнської куми.