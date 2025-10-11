Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік через сайт знайомств знайшов "роботу" на ФСБ — вирок суду

Чоловік через сайт знайомств знайшов "роботу" на ФСБ — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 01:03
Мешканець Краматорська мав проросійські погляди та співпрацював зі спецслужбами РФ
Працівники СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

Суд визнав винним мешканця Краматорська, що на Донеччині, у шпигуванні на користь РФ. Він знайшов на сайті знайомств жінку, через яку передавав про ЗСУ дані до спецслужб Росії.

Про це повідомляє пресслужба СБУ

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Судом встановлено, що мешканець Краматорська вступив у спілкування з російською агенткою через сайт знайомств та надав їй дані щодо розташування українських військових підрозділів. 

За даними слідства, чоловік, який ще з 2014 року демонстрував проросійські погляди, коригував авіаційні та артилерійські удари російської армії на Краматорському напрямку. Він особисто обходив місцевість, визначаючи місця дислокації українських військових та фортифікаційних споруд, і передавав зібрану інформацію через анонімний чат у месенджері.

Під час затримання у нього вилучили бойову гранату Ф-1, яку він зберігав у квартирі, наражаючи на небезпеку своїх сусідів.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 ККУ);
  • незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263).

Враховуючи співпрацю чоловіка зі слідством, суд призначив йому покарання у вигляді десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялось, що на Донеччині суд засудив до довічного ув'язнення жінку за держзраду. Вона наводила ракети та навіть здала координати своєї проукраїнської куми. 

СБУ шпигунство Донецька область держзрада знайомства війна в Україні
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації