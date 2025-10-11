Житель Краматорска имел пророссийские взгляды и сотрудничал со спецслужбами РФ

Работники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Суд признал виновным жителя Краматорска Донецкой области в шпионаже в пользу РФ. Он нашел на сайте знакомств женщину, через которую передавал о ВСУ данные в спецслужбы России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Детали дела

Судом установлено, что житель Краматорска вступил в общение с российской агентшей через сайт знакомств и предоставил ей данные о расположении украинских военных подразделений.

По данным следствия, мужчина, который еще с 2014 года демонстрировал пророссийские взгляды, корректировал авиационные и артиллерийские удары российской армии на Краматорском направлении. Он лично обходил местность, определяя места дислокации украинских военных и фортификационных сооружений, и передавал собранную информацию через анонимный чат в мессенджере.

При задержании у него изъяли боевую гранату Ф-1, которую он хранил в квартире, подвергая опасности своих соседей.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УКУ);

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263).

Учитывая сотрудничество мужчины со следствием, суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области суд приговорил к пожизненному заключению женщину за госизмену. Она наводила ракеты и даже сдала координаты своей проукраинской кумы.