Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина на сайте знакомств нашел "работу" на ФСБ — приговор суда

Мужчина на сайте знакомств нашел "работу" на ФСБ — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 01:03
Житель Краматорска имел пророссийские взгляды и сотрудничал со спецслужбами РФ
Работники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

Суд признал виновным жителя Краматорска Донецкой области в шпионаже в пользу РФ. Он нашел на сайте знакомств женщину, через которую передавал о ВСУ данные в спецслужбы России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Судом установлено, что житель Краматорска вступил в общение с российской агентшей через сайт знакомств и предоставил ей данные о расположении украинских военных подразделений.

По данным следствия, мужчина, который еще с 2014 года демонстрировал пророссийские взгляды, корректировал авиационные и артиллерийские удары российской армии на Краматорском направлении. Он лично обходил местность, определяя места дислокации украинских военных и фортификационных сооружений, и передавал собранную информацию через анонимный чат в мессенджере.

При задержании у него изъяли боевую гранату Ф-1, которую он хранил в квартире, подвергая опасности своих соседей.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УКУ);
  • незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263).

Учитывая сотрудничество мужчины со следствием, суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области суд приговорил к пожизненному заключению женщину за госизмену. Она наводила ракеты и даже сдала координаты своей проукраинской кумы.

СБУ шпионаж Донецкая область госизмена знакомства война в Украине
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации