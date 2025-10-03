Відео
Головна Новини дня Наводила удари на лікарні — у Слов'янську затримали агентку ГРУ

Наводила удари на лікарні — у Слов'янську затримали агентку ГРУ

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 13:43
СБУ затримала агентку РФ у Слов'янську — фото
Працівники СБУ. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України викрила на Донеччині агентку російської воєнної розвідки, яка збирала координати для атак РФ. Затриманою виявилася 53-річна продавчиня зі Слов'янська, що чекала на повну окупацію регіону.

Про це повідомили у СБУ у п'ятницю, 3 жовтня.

У Слов'янську затримали навідницю ударів РФ

За даними слідства, жінка потрапила в поле зору російських спецслужб після того, як почала поширювати у проросійських Telegram-каналах інформацію про наслідки обстрілів. Після вербування вона збирала дані про медзаклади, де лікувалися поранені воїни, випитуючи їх у знайомих та власного чоловіка — водія швидкої допомоги.

Також агентка намагалася фіксувати розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів ЗСУ дорогою на роботу. Усі зібрані дані вона передавала своєму куратору у вигляді "звіту".

СБУ затримала агентку РФ у Слов'янську
Затримана працівниками СБУ агентка РФ. Фото: СБУ

СБУ вчасно зупинила передачу розвідданих і затримала жінку. Під час обшуку в неї вилучили смартфони та планшет, за допомогою яких вона комунікувала з ворогом.

Фігурантці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Жінці загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ також затримала на Донеччині двох агентів РФ, які корегували атаки по Силам оборони.

А також Служба безпеки викрила посадовці МЗС, який продавав українські паспорти росіянам.

СБУ Донецька область Колаборант війна в Україні зрада
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
