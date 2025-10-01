СБУ викрили двох агентів РФ у Слов'янську і Краматорську — фото

Затриманий агент РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які збирали дані для ударів по Донеччині. Обом зловмисникам уже оголосили про підозру, їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в середу, 1 жовтня.

СБУ затримала двох агентів ГРУ

Слідство встановило, що російські спецслужби завербували двох місцевих жителів через проросійські Telegram-канали, де ті публічно закликали до повної окупації регіону. Після вербування агенти поодинці збирали дані на різних прифронтових ділянках і передавали їх кураторам в анонімних чатах.

Одним із затриманих виявився 49-річний мешканець Слов'янська. Він передавав росіянам координати для авіаударів та артобстрілів по місцях дислокації українських військових у громаді. Для конспірації під час виконання завдань агент вдягав тактичну форму та маскувався під бійця Сил оборони.

СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ

Другий фігурант — 66-річний житель Краматорська, якого завербували через його знайомого бойовика з угруповань рф. Через "зв'язкового" чоловік повідомляв окупантам геолокації українських блокпостів і маршрути руху мобільних вогневих груп.

СБУ провела комплекс заходів для убезпечення позицій Сил оборони в районах активності ворожої агентури. Після документування їхніх дій обох зловмисників було затримано.

Наразі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

