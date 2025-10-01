СБУ викрили двох агентів РФ у Слов'янську і Краматорську — фото

Корегували атаки ворога — СБУ затримала агентів РФ на Донеччині
Служба безпеки України затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які збирали дані для ударів по Донеччині. Обом зловмисникам уже оголосили про підозру, їм загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ в середу, 1 жовтня.
СБУ затримала двох агентів ГРУ
Слідство встановило, що російські спецслужби завербували двох місцевих жителів через проросійські Telegram-канали, де ті публічно закликали до повної окупації регіону. Після вербування агенти поодинці збирали дані на різних прифронтових ділянках і передавали їх кураторам в анонімних чатах.
Одним із затриманих виявився 49-річний мешканець Слов'янська. Він передавав росіянам координати для авіаударів та артобстрілів по місцях дислокації українських військових у громаді. Для конспірації під час виконання завдань агент вдягав тактичну форму та маскувався під бійця Сил оборони.
Другий фігурант — 66-річний житель Краматорська, якого завербували через його знайомого бойовика з угруповань рф. Через "зв'язкового" чоловік повідомляв окупантам геолокації українських блокпостів і маршрути руху мобільних вогневих груп.
СБУ провела комплекс заходів для убезпечення позицій Сил оборони в районах активності ворожої агентури. Після документування їхніх дій обох зловмисників було затримано.
Наразі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
