Головна Новини дня Корегували атаки ворога — СБУ затримала агентів РФ на Донеччині

Корегували атаки ворога — СБУ затримала агентів РФ на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 14:50
СБУ викрили двох агентів РФ у Слов'янську і Краматорську — фото
Затриманий агент РФ. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох агентів воєнної розвідки РФ, які збирали дані для ударів по Донеччині. Обом зловмисникам уже оголосили про підозру, їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в середу, 1 жовтня.

Читайте також:

СБУ затримала двох агентів ГРУ

Слідство встановило, що російські спецслужби завербували двох місцевих жителів через проросійські Telegram-канали, де ті публічно закликали до повної окупації регіону. Після вербування агенти поодинці збирали дані на різних прифронтових ділянках і передавали їх кураторам в анонімних чатах.

Одним із затриманих виявився 49-річний мешканець Слов'янська. Він передавав росіянам координати для авіаударів та артобстрілів по місцях дислокації українських військових у громаді. Для конспірації під час виконання завдань агент вдягав тактичну форму та маскувався під бійця Сил оборони.

На Донеччині затримали агентів РФ
СБУ затримала агента РФ. Фото: СБУ

Другий фігурант — 66-річний житель Краматорська, якого завербували через його знайомого бойовика з угруповань рф. Через "зв'язкового" чоловік повідомляв окупантам геолокації українських блокпостів і маршрути руху мобільних вогневих груп.

СБУ провела комплекс заходів для убезпечення позицій Сил оборони в районах активності ворожої агентури. Після документування їхніх дій обох зловмисників було затримано.

Наразі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила чиновника МЗС, який продавав українські паспорти росіянам для виїзду до Європи.

А також ми повідомляли, що на Миколавщині чиновника викрили на крадіжці пального для ЗСУ.

СБУ розвідка Донецька область зрада затримання
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
