Главная Новости дня Корректировали атаки — СБУ задержала агентов РФ на Донетчине

Корректировали атаки — СБУ задержала агентов РФ на Донетчине

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 14:50
СБУ разоблачили двух агентов РФ в Славянске и Краматорске — фото
Задержанный агент РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух агентов военной разведки РФ, которые собирали данные для ударов по Донецкой области. Обоим злоумышленникам уже объявили о подозрении, им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 1 октября.

Читайте также:

СБУ задержала двух агентов ГРУ

Следствие установило, что российские спецслужбы завербовали двух местных жителей через пророссийские Telegram-каналы, где те публично призывали к полной оккупации региона. После вербовки агенты в одиночку собирали данные на разных прифронтовых участках и передавали их кураторам в анонимных чатах.

Одним из задержанных оказался 49-летний житель Славянска. Он передавал россиянам координаты для авиаударов и артобстрелов по местам дислокации украинских военных в громаде. Для конспирации во время выполнения задач агент надевал тактическую форму и маскировался под бойца Сил обороны.

На Донеччині затримали агентів РФ
СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ

Второй фигурант — 66-летний житель Краматорска, которого завербовали через его знакомого боевика из группировок рф. Через "связного" мужчина сообщал оккупантам геолокации украинских блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп.

СБУ провела комплекс мероприятий для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в районах активности вражеской агентуры. После документирования их действий оба злоумышленника были задержаны.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила чиновника МИД, который продавал украинские паспорта россиянам для выезда в Европу.

А также мы сообщали, что на Николаевщине чиновника разоблачили на краже топлива для ВСУ.

СБУ разведка Донецкая область измена задержание
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
