СБУ разоблачили двух агентов РФ в Славянске и Краматорске — фото

Задержанный агент РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух агентов военной разведки РФ, которые собирали данные для ударов по Донецкой области. Обоим злоумышленникам уже объявили о подозрении, им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 1 октября.

СБУ задержала двух агентов ГРУ

Следствие установило, что российские спецслужбы завербовали двух местных жителей через пророссийские Telegram-каналы, где те публично призывали к полной оккупации региона. После вербовки агенты в одиночку собирали данные на разных прифронтовых участках и передавали их кураторам в анонимных чатах.

Одним из задержанных оказался 49-летний житель Славянска. Он передавал россиянам координаты для авиаударов и артобстрелов по местам дислокации украинских военных в громаде. Для конспирации во время выполнения задач агент надевал тактическую форму и маскировался под бойца Сил обороны.

СБУ задержала агента РФ. Фото: СБУ

Второй фигурант — 66-летний житель Краматорска, которого завербовали через его знакомого боевика из группировок рф. Через "связного" мужчина сообщал оккупантам геолокации украинских блокпостов и маршруты движения мобильных огневых групп.

СБУ провела комплекс мероприятий для обеспечения безопасности позиций Сил обороны в районах активности вражеской агентуры. После документирования их действий оба злоумышленника были задержаны.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

