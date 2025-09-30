СБУ сообщила о подозрении генералам РФ за обстрелы Ахтырки

Сотрудник СБУ. Фото иллюстративное: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум генералам России и их подчиненным из элитной Кантемировской дивизии. Они участвовали в массированных ударах "Ураганами" по городу Ахтырка Сумской области в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает СБУ в Telegram во вторник, 30 сентября.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Как установило следствие, 25 февраля 2022 года российские войска совершили мощный обстрел гражданской инфраструктуры города, применив реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". В результате атаки были разрушены и повреждены детские сады, десятки жилых домов и критически важные объекты энергетики, в частности местная ТЭЦ.

По данным СБУ, в результате обстрела погибли девять жителей, среди которых один ребенок. Еще девять, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Расследование установило, что атаку по Ахтырке санкционировал генерал-лейтенант Сергей Кисель, командующий 1-й танковой армией Западного военного округа РФ. Под его руководством непосредственно подготовкой и осуществлением огневого поражения занимались подчиненные из 4-й танковой дивизии, известной как Кантемировская: генерал-майор Евгений Журавлев, полковники Дмитрий Киршин, Владимир Кривощапов, Александр Александров и подполковник Магомедрасул Курбанов.

На основании собранных доказательств фигурантам заочно сообщено о подозрение по статье — военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Подозрение СБУ. Фото: СБУ

