Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СБУ сообщила о подозрении генералам РФ за обстрелы Ахтырки

СБУ сообщила о подозрении генералам РФ за обстрелы Ахтырки

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 14:45
СБУ сообщила о подозрении генералам РФ за обстрелы Ахтырки
Сотрудник СБУ. Фото иллюстративное: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум генералам России и их подчиненным из элитной Кантемировской дивизии. Они участвовали в массированных ударах "Ураганами" по городу Ахтырка Сумской области в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает СБУ в Telegram во вторник, 30 сентября.

Реклама
Читайте также:
СБУ повідомила про підозру генералам РФ за обстріли Охтирки - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Детали дела

Как установило следствие, 25 февраля 2022 года российские войска совершили мощный обстрел гражданской инфраструктуры города, применив реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". В результате атаки были разрушены и повреждены детские сады, десятки жилых домов и критически важные объекты энергетики, в частности местная ТЭЦ.

По данным СБУ, в результате обстрела погибли девять жителей, среди которых один ребенок. Еще девять, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Расследование установило, что атаку по Ахтырке санкционировал генерал-лейтенант Сергей Кисель, командующий 1-й танковой армией Западного военного округа РФ. Под его руководством непосредственно подготовкой и осуществлением огневого поражения занимались подчиненные из 4-й танковой дивизии, известной как Кантемировская: генерал-майор Евгений Журавлев, полковники Дмитрий Киршин, Владимир Кривощапов, Александр Александров и подполковник Магомедрасул Курбанов.

На основании собранных доказательств фигурантам заочно сообщено о подозрение по статье — военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

СБУ повідомила про підозру генералам РФ за обстріли Охтирки - фото 2
Подозрение СБУ. Фото: СБУ

Напомним, что СБУ задержала агентурную пару, которая действовала в пользу РФ. Агентам инкриминируют установление скрытых 4G-камер в жилых домах и передачу оккупантам онлайн-видео для корректировки ударов по Киеву и выявления позиций ПВО.

Кроме того, Служба безопасности Украины разоблачила агента, который действовал внутри Вооруженных сил. Он передавал оккупантам информацию о дронах Сил обороны и шпионил в пользу России.

Сумская область сбу война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации