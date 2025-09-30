Відео
Україна
СБУ повідомила про підозру генералам РФ за обстріли Охтирки

СБУ повідомила про підозру генералам РФ за обстріли Охтирки

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 14:45
СБУ повідомила про підозру генералам РФ за обстріли Охтирки
Співробітник СБУ. Фото ілюстративне: facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом генералам Росії та їхнім підлеглим з елітної Кантемирівської дивізії. Вони брали участь у масованих ударах "Ураганами" по місту Охтирка Сумської області на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє СБУ у Telegram у вівторок, 30 вересня.

СБУ повідомила про підозру генералам РФ за обстріли Охтирки - фото 1
Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі справи

Як встановило слідство, 25 лютого 2022 року російські війська здійснили потужний обстріл цивільної інфраструктури міста, застосувавши реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган". Внаслідок атаки були зруйновані та пошкоджені дитячі садки, десятки житлових будинків і критично важливі об’єкти енергетики, зокрема місцева ТЕЦ.

За даними СБУ, у результаті обстрілу загинули дев’ятеро мешканців, серед яких одна дитина. Ще дев’ятеро, включно з дитиною, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Розслідування встановило, що атаку по Охтирці санкціонував генерал-лейтенант Сергій Кисіль, командувач 1-ї танкової армії Західного військового округу РФ. Під його керівництвом безпосередньо підготовкою та здійсненням вогневого ураження займалися підлеглі з 4-ї танкової дивізії, відомої як Кантемирівська: генерал-майор Євгеній Журавльов, полковники Дмитро Кіршин, Володимир Крівощапов, Олександр Алєксандров та підполковник Магомедрасул Курбанов.

На підставі зібраних доказів фігурантам заочно повідомлено підозру за статтею — воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

СБУ повідомила про підозру генералам РФ за обстріли Охтирки - фото 2
Підозра СБУ. Фото: СБУ

Нагадаємо, що СБУ затримала агентурну пару, яка діяла на користь РФ. Агентам інкримінують встановлення прихованих 4G-камер у житлових будинках та передачу окупантам онлайн-відео для коригування ударів по Києву та виявлення позицій ППО.

Крім того, Служба безпеки України викрила агента, який діяв всередині Збройних сил. Він передавав окупантам інформацію про дрони Сил оборони та шпигував на користь Росії.

Сумська область сбу війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
