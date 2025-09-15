Шпигував у лавах ЗСУ — СБУ викрила російського агента

Затримання російського агента. Фото: СБУ

Служба безпеки викрила російського агента у лавах Збройних сил. Він попереджав окупантів про дронові атаки Сил оборони та шпигував на користь РФ.

Про це повідомили в СБУ 15 вересня.

Російський шпигун в лавах ЗСУ

В СБУ розповіли, що за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрили російського агента в одному із підрозділів безпілотних систем. В результаті, спецпризначенці затримали мобілізованого військовослужбовця, який проходив службу на східному фронті та шпигував для ворога.

Як встановило розслідування, агент завчасно "зливав" росіянам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні "цілі" українських безпілотників.

Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.

"За наявними даними, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб. В момент ворожих атак агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб "вийти" із зони потенційного ураження", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався до передачі ворогу нової "порції" розвідданих. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, російським "кротом" виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати "виходи" на російських спецслужбістів у Телеграмі. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.

Яке покарання загрожує агенту РФ

Шпигуну повідомили шпигуну про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

