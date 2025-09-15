Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Попереджав про атаки Сил оборони — у лавах ЗСУ викрили агента РФ

Попереджав про атаки Сил оборони — у лавах ЗСУ викрили агента РФ

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 12:27
Шпигував у лавах ЗСУ — СБУ викрила російського агента
Затримання російського агента. Фото: СБУ

Служба безпеки викрила російського агента у лавах Збройних сил. Він попереджав окупантів про дронові атаки Сил оборони та шпигував на користь РФ.

Про це повідомили в СБУ 15 вересня. 

Реклама
Читайте також:

Російський шпигун в лавах ЗСУ

В СБУ розповіли, що за сприяння Головнокомандувача ЗСУ викрили російського агента в одному із підрозділів безпілотних систем. В результаті, спецпризначенці затримали мобілізованого військовослужбовця, який проходив службу на східному фронті та шпигував для ворога. 

Як встановило розслідування, агент завчасно "зливав" росіянам інформацію про підготовку дронових операцій ЗСУ на передовій. Йдеться про час, напрямки вильотів та орієнтовні "цілі" українських безпілотників.

Також фігурант передавав окупантам інформацію про пункти постійної дислокації та бойові позиції бригади, в якій проходив службу.

"За наявними даними, ворог використовував ці розвіддані для превентивних ударів по українських дронарях за допомогою далекобійної артилерії та авіабомб. В момент ворожих атак агент отримував від ФСБ попереджувальну інформацію, щоб "вийти" із зони потенційного ураження", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали агента, коли він готувався до передачі ворогу нової "порції" розвідданих. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, російським "кротом" виявився 26-річний мешканець Кропивницького, який після мобілізації до підрозділу безпілотних систем почав шукати "виходи" на російських спецслужбістів у Телеграмі. Згодом його завербувала ФСБ і запропонувала співпрацю в обмін на гроші.

Яке покарання загрожує агенту РФ

Шпигуну повідомили шпигуну про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, уродженець Сімферополя під час окупації Херсона працював кореспондентом пропагандистського ресурсу. Суд заочно призначив йому покарання.

Також ми писали, що РФ хотіла ліквідувати командира Вовків да Вінчі. Для цього росіяни завербували жителя Дніпропетровської області.

СБУ шпигунство Колаборант війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації