Головна Новини дня "Воєнкор" із Сімферополя працював на окупантів — рішення суду

"Воєнкор" із Сімферополя працював на окупантів — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 00:33
Уродженець Криму працював на росіян воєнкором — яке покарання обрав для нього суд
"Воєнкор", якого засудили за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Уродженець Сімферополя під час окупації Херсона працював кореспондентом пропагандистського ресурсу. Суд заочно призначив йому покарання.

Про це 9 вересня повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у травні 2022 року порушник працював в окупованому Херсоні як російський воєнний кореспондент під псевдонімом LeX. Фігурант організував проєкт "Вулиці Херсона", в якому прославляв окупаційну владу, знищував українську символіку, закликав підтримувати РФ. Також він поширював антиукраїнські наративи через проросійські Telegram-канали та сайті.

Рішення суду 

За державну зраду, колабораціонізм і виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України) зрадника засудили до 12 років ув'язнення та заборони впродовж 15 років займатися медійного діяльністю чи брати участь у громадських об'єднаннях. Покарання чоловік відбуватиме після затримання. 

Нагадаємо, в Україні засудили до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна вісьмох бойовиків, які воювали на боці РФ і потрапили в полон. Порушники є жителями тимчасово окупованих територій.

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який зливав ФСБ координати стратегічних об'єктів, військових частин. За вчинене він упродовж 15 років перебуватиме за ґратами.

суд журналісти пропаганда Колаборант судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
