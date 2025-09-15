Уродженець Криму працював на росіян воєнкором — яке покарання обрав для нього суд

"Воєнкор", якого засудили за колабораціонізм. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Уродженець Сімферополя під час окупації Херсона працював кореспондентом пропагандистського ресурсу. Суд заочно призначив йому покарання.

Про це 9 вересня повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, у травні 2022 року порушник працював в окупованому Херсоні як російський воєнний кореспондент під псевдонімом LeX. Фігурант організував проєкт "Вулиці Херсона", в якому прославляв окупаційну владу, знищував українську символіку, закликав підтримувати РФ. Також він поширював антиукраїнські наративи через проросійські Telegram-канали та сайті.

Рішення суду

За державну зраду, колабораціонізм і виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України) зрадника засудили до 12 років ув'язнення та заборони впродовж 15 років займатися медійного діяльністю чи брати участь у громадських об'єднаннях. Покарання чоловік відбуватиме після затримання.

Нагадаємо, в Україні засудили до 15 років позбавлення волі та конфіскації майна вісьмох бойовиків, які воювали на боці РФ і потрапили в полон. Порушники є жителями тимчасово окупованих територій.

Також ми повідомляли про вирок чоловіку, який зливав ФСБ координати стратегічних об'єктів, військових частин. За вчинене він упродовж 15 років перебуватиме за ґратами.