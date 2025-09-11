Чоловік передавав ФСБ дані про військові частини — як його покарав суд

Чоловік із телефоном. Фото ілюстративне: create.vista.com

У Черкаській області засудили до позбавлення волі колаборанта. Чоловік в умовах воєнного стану співпрацював із ФСБ РФ.

Про це 27 серпня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, тогоріч у вересні фігурант збирав і передавав представнику ФСБ РФ координати стратегічних об'єктів, військових частин і дані про їх охорону в Черкасах і Золотоніському районі. У подальшому ворог міг використати цю інформацію для планування ракетних ударів. Зрадника затримали у вересні 2024 року. Відтоді він перебуває під вартою.

Рішення суду

За державну зраду в умовах воєнного стану Соснівський районний суд міста Черкаси призначив колаборанту покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Засуджений намагався оскаржити це рішення, але Черкаський апеляційний суд залишив вирок без змін.

Нагадаємо, на Закарпатті винесли вирок жителю Херсонщини, який співпрацював з окупантами. Чоловік добровільно влаштувався працювати в російську колонію.

Також ми повідомляли, що в Черкасах обрали покарання для військовослужбовця, який передавав росіянам розвідувальні дані. За вчинене чоловік проведе 15 років у в'язниці. До того ж у цього конфіскують майно.