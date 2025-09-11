Мужчина передавал ФСБ данные о воинских частях — как его наказал суд

Украинец сливал данные ФСБ — какое наказание избрал суд
В Черкасской области приговорили к лишению свободы коллаборанта. Мужчина в условиях военного положения сотрудничал с ФСБ РФ.
Об этом 27 августа сообщили в Черкасской областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, в сентябре прошлого года фигурант собирал и передавал представителю ФСБ РФ координаты стратегических объектов, воинских частей и данные об их охране в Черкассах и Золотоношском районе. В дальнейшем враг мог использовать эту информацию для планирования ракетных ударов. Предателя задержали в сентябре 2024 года. С тех пор он находится под стражей.
Решение суда
За государственную измену в условиях военного положения Сосновский районный суд города Черкассы назначил коллаборационисту наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный пытался обжаловать это решение, но Черкасский апелляционный суд оставил приговор без изменений.
Напомним, на Закарпатье вынесли приговор жителю Херсонщины, который сотрудничал с оккупантами. Мужчина добровольно устроился работать в российскую колонию.
Также мы сообщали, что в Черкассах избрали наказание для военнослужащего, который передавал россиянам разведывательные данные. За совершенное мужчина проведет 15 лет в тюрьме. К тому же у этого конфискуют имущество.
