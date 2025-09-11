Видео
Украинец сливал данные ФСБ — какое наказание избрал суд

Украинец сливал данные ФСБ — какое наказание избрал суд

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 03:32
Мужчина передавал ФСБ данные о воинских частях — как его наказал суд
Мужчина с телефоном. Фото иллюстративное: create.vista.com

В Черкасской области приговорили к лишению свободы коллаборанта. Мужчина в условиях военного положения сотрудничал с ФСБ РФ.

Об этом 27 августа сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в сентябре прошлого года фигурант собирал и передавал представителю ФСБ РФ координаты стратегических объектов, воинских частей и данные об их охране в Черкассах и Золотоношском районе. В дальнейшем враг мог использовать эту информацию для планирования ракетных ударов. Предателя задержали в сентябре 2024 года. С тех пор он находится под стражей.

Решение суда

За государственную измену в условиях военного положения Сосновский районный суд города Черкассы назначил коллаборационисту наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденный пытался обжаловать это решение, но Черкасский апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Напомним, на Закарпатье вынесли приговор жителю Херсонщины, который сотрудничал с оккупантами. Мужчина добровольно устроился работать в российскую колонию.

Также мы сообщали, что в Черкассах избрали наказание для военнослужащего, который передавал россиянам разведывательные данные. За совершенное мужчина проведет 15 лет в тюрьме. К тому же у этого конфискуют имущество.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
