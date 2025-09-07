Видео
Главная Новости дня Мужчина работал в колонии РФ на ВОТ — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 00:33
Украинец работал на оккупантов в колонии на Херсонщине — какое наказание избрал для него суд
Колония, в которой коллаборационист работал на оккупантов. Фото иллюстративное: кадр из видео

На Закарпатье вынесли приговор 40-летнему жителю поселка Камышаны Херсонской области. Мужчина сотрудничал с россиянами на оккупированной территории.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в июне 2022 года обвиняемый добровольно устроился работать в "Управление службы исполнения наказания по Херсонской области", которое создала оккупационная администрация РФ. Коллаборационист, который занял должность инспектора, контролировал, соблюдают ли заключенные режим.

Во время судебных слушаний несколько свидетелей подтвердили, что подсудимый получал от оккупантов оружие для охраны заключенных и зарплату.

Нарушителя долгое время разыскивали. В феврале прошлого года его задержали в Херсоне и доставили в Закарпатье. На данный момент предатель находится под стражей без права внесения залога.

Решение суда

Ужгородский горрайонный суд признал коллаборациониста виновным в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, который создали на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За совершенное он проведет в тюрьме 14 лет, а в течение 13 лет не будет иметь права занимать должности в правоохранительных органах. Кроме того, у осужденного конфискуют имущество.

Напомним, в Одесской области будут судить мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девочку. Ему грозит до 12 лет заключения.

Также мы сообщали о приговоре военному, который совершил СОЧ, а во время задержания укусил полицейского. Мужчину оштрафовали.

суд Херсонская область Коллаборант оккупация судебные решения ВОТ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
