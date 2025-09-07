Відео
Чоловік працював у колонії РФ на ТОТ — вирок суду

Чоловік працював у колонії РФ на ТОТ — вирок суду

Дата публікації: 7 вересня 2025 00:33
Українець працював на окупантів у колонії на Херсонщині — яке покарання обрав для нього суд
Колонія, в якій колаборант працював на окупантів. Фото ілюстративне: кадр із відео

На Закарпатті винесли вирок 40-річному жителю селища Комишани Херсонської області. Чоловік співпрацював із росіянами на окупованій території.

Про це в п'ятницю, 5 вересня, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у червні 2022 року обвинувачений добровільно влаштувався працювати в "Управління служби виконання покарання по Херсонській області", яке створила окупаційна адміністрація РФ. Колаборант, який обійняв посаду інспектора, контролював, чи дотримуються ув'язнені режиму. 

Під час судових слухань декілька свідків підтвердили, що підсудний отримував від окупантів зброю для охорони в'язнів і зарплату.

Порушника тривалий час розшукували. У лютому минулого року його затримали в Херсоні та доставили до Закарпаття. Наразі зрадник перебуває під вартою без права внесення застави.

Рішення суду

Ужгородський міськрайонний суд визнав колаборанта винним у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, який створили на тимчасово окупованій територій (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, — Ред.). За вчинене він проведе у в'язниці 14 років, а впродовж 13 років не матиме права обіймати посади у правоохоронних органах. Крім того, у засудженого конфіскують майно.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
