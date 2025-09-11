Суд покарав вісьмох бойовиків, взятих у полон ЗСУ

Суддівський молоток. Фото: Freepik

В Україні винесено вирок вісьмом зрадникам, які воювали на боці окупаційних військ і були взяті в полон під час боїв на Курському, Краматорському та Лиманському напрямках. Як встановили слідчі СБУ, більшість із них є мешканцями тимчасово окупованих територій, які добровільно вступили до лав армії країни-агресора.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Серед засуджених шестеро чоловіків із Луганської області. Зокрема, один із засуджених є мешканцем Суходільська. Він пішов воювати до 30-го мотострілецького полку та пройшов коротку підготовку. Згодом росіяни перекинули його в бій у район Суджі, де він і потрапив у полон ЗСУ.

Ще четверо служили у складі мотострілецьких бригад окупантів як стрільці та снайпери, ведучи вогонь по позиціях ЗСУ біля населених пунктів Верхньокам’янське та Берестове.

Двоє інших, мешканці окупованої частини Донеччини, спершу виїхали до Росії, а згодом вступили до 37-го мотострілецького та 6-го танкового полків. У складі цих підрозділів вони брали участь у захопленні Українська та Зеленої Долини.

Окремо суд розглянув справу кримчанина, який приєднався до 299-го парашутно-десантного полку. Він охороняв штаби ворога поблизу Бахмута, після чого був направлений на штурм Часового Яру, де українські військові взяли його в полон.

Суд, ґрунтуючись на доказах, зібраних слідчими СБУ, визнав усіх вісьмох винними у державній зраді в умовах воєнного стану та колабораційній діяльності (чч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 КК України). Зрадникам призначили 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

