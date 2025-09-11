Суд наказал восьмерых боевиков, взятых в плен ВСУ

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Украине вынесен приговор восьми предателям, которые воевали на стороне оккупационных войск и были взяты в плен во время боев на Курском, Краматорском и Лиманском направлениях. Как установили следователи СБУ, большинство из них являются жителями временно оккупированных территорий, которые добровольно вступили в ряды армии страны-агрессора.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Среди осужденных шестеро мужчин из Луганской области. В частности, один из осужденных является жителем Суходольска. Он пошел воевать в 30-й мотострелковый полк и прошел короткую подготовку. Впоследствии россияне перебросили его в бой в район Суджи, где он и попал в плен ВСУ.

Еще четверо служили в составе мотострелковых бригад оккупантов как стрелки и снайперы, ведя огонь по позициям ВСУ возле населенных пунктов Верхнекаменское и Берестовое.

Двое других, жители оккупированной части Донецкой области, сначала выехали в Россию, а затем вступили в 37-й мотострелковый и 6-й танковый полки. В составе этих подразделений они участвовали в захвате Украинска и Зеленой Долины.

Отдельно суд рассмотрел дело крымчанина, который присоединился к 299-му парашютно-десантному полку. Он охранял штабы врага вблизи Бахмута, после чего был направлен на штурм Часового Яра, где украинские военные взяли его в плен.

Суд, основываясь на доказательствах, собранных следователями СБУ, признал всех восьмерых виновными в государственной измене в условиях военного положения и коллаборационистской деятельности (чч. 1, 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Предателям назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

