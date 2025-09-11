В Хмельницкой области мошенник обманул мать павшего воина — как его наказал суд

Пожилая женщина плачет. Фото иллюстративное: istock.com

В Хмельницкой области 28-летний мошенник обманул мать военнослужащего. Его приговорили к лишению свободы.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Детали дела

В феврале 2023 года мошенник узнал о том, что у его бывшей знакомой погиб сын. Зная, что женщина получит выплаты от государства, злоумышленник решил нажиться на чужом горе. В период с февраля по июль того же года он рассказывал потерпевшей, что нуждается в деньгах: то на лечение матери, то на похороны, то на приобретение бронежилета. Аферист уверял, что воюет на передовой. На самом же деле находился в Красилове и не имел никакого отношения к ВСУ. Поверив злоумышленнику, потерпевшая перевела на его карточку 302 тысячи гривен.

Решение суда

Фигуранта ранее уже судили за кражу. Преступление он совершил во время испытательного срока. За мошенничество (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) он проведет в тюрьме пять лет и два месяца.

Решение суда еще не вступило в законную силу. Осужденный в течение 30 дней со дня провозглашения приговора имеет право на подачу апелляции.

