На Днепропетровщине 16-летний подросток убил свою бабушку — какое наказание избрал для него суд

Подросток, который убил собственную бабушку. Фото: Полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге вынесли приговор 16-летнему парню. Подросток нанес несовместимые с жизнью травмы собственной бабушке.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Полиции Днепропетровской области.

Детали дела

9 сентября прошлого года полицейским сообщили о пожаре в одной из квартир в Покровском районе Кривого Рога. Во время тушения пламени спасатели обнаружили тело 82-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Правоохранители выяснили, что к убийству причастен несовершеннолетний внук женщины. Во время конфликта подросток ударил родственницу по голове топором и гантелью, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

Гантель, которой несовершеннолетний ударил бабушку. Фото: Полиция Днепропетровской области

В тот же день злоумышленник хотел поджечь одно из городских учебных заведений. Зайдя в здание, юноша бросил на пол бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, но довести преступление до конца ему не удалось.

За умышленное убийство, покушение на уголовное преступление и уничтожение имущества путем поджога (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) его приговорили к десяти годам лишения свободы.

