На Дніпропетровщині 16-річний підліток убив свою бабусю — яке покарання обрав для нього суд

Підліток, який убив власну бабусю. Фото: Поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю. Підліток завдав несумісних із життям травм власній бабусі.

Про це в п'ятницю, 5 вересня, повідомили в Поліції Дніпропетровської області.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

9 вересня минулого року поліцейським повідомили про пожежу в одній із квартир у Покровському районі Кривого Рогу. Під час гасіння полум'я рятувальники виявили тіло 82-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці з'ясували, що до вбивства причетний неповнолітній онук жінки. Під час конфлікту підліток ударив родичку по голові сокирою та гантелею, а потім підпалив квартиру, щоб приховати сліди злочину.

Гантеля, якою неповнолітній ударив бабусю. Фото: Поліція Дніпропетровської області

Того ж дня зловмисник хотів підпалити один із міських навчальних закладів. Зайшовши до будівлі, юнак жбурнув на підлогу пляшку з легкозаймистою рідиною, але довести злочин до кінця йому не вдалося.

За умисне вбивство, замах на кримінальне правопорушення та знищення майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, — Ред.) його засудили до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Черкасах винесли вирок військовослужбовцю-колаборанту. Боєць передавав росіянам розвідувальні дані.

Також ми повідомляли про вирок двом чоловікам, які підірвали банківське відділення в Чернігові. Обох засудили до позбавлення волі.