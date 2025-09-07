Відео
Головна Новини дня Підліток убив свою бабусю — як його покарав суд

Підліток убив свою бабусю — як його покарав суд

Дата публікації: 7 вересня 2025 01:03
На Дніпропетровщині 16-річний підліток убив свою бабусю — яке покарання обрав для нього суд
Підліток, який убив власну бабусю. Фото: Поліція Дніпропетровської області

У Кривому Розі винесли вирок 16-річному хлопцю. Підліток завдав несумісних із життям травм власній бабусі.

Про це в п'ятницю, 5 вересня, повідомили в Поліції Дніпропетровської області.

Деталі справи 

9 вересня минулого року поліцейським повідомили про пожежу в одній із квартир у Покровському районі Кривого Рогу. Під час гасіння полум'я рятувальники виявили тіло 82-річної жінки з ознаками насильницької смерті.

Правоохоронці з'ясували, що до вбивства причетний неповнолітній онук жінки. Під час конфлікту підліток ударив родичку по голові сокирою та гантелею, а потім підпалив квартиру, щоб приховати сліди злочину. 

Гантеля, якою підліток ударив бабусю по голові
Гантеля, якою неповнолітній ударив бабусю. Фото: Поліція Дніпропетровської області

Того ж дня зловмисник хотів підпалити один із міських навчальних закладів. Зайшовши до будівлі, юнак жбурнув на підлогу пляшку з легкозаймистою рідиною, але довести злочин до кінця йому не вдалося.

За умисне вбивство, замах на кримінальне правопорушення та знищення майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, — Ред.) його засудили до десяти років позбавлення волі.

суд вбивство підлітки Кримінал судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
