Головна Новини дня Двоє чоловіків підірвали банк — як їх покарав суд

Двоє чоловіків підірвали банк — як їх покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 01:03
У Чернігові чоловіки підірвали банк — яке покарання обрав для них суд
Затримання чоловіків, які підірвали банк. Фото: Поліція Чернігівської області

У Чернігові двоє чоловіків підірвали банківське відділення, оскільки хотіли винести звідти гроші: понад п'ять мільйонів гривень. Обох порушників притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в п'ятницю, 5 вересня, повідомили в Поліції Чернігівської області.

Читайте також:

Деталі справи

Близько четвертої ранку 6 травня минулого року поліцейським повідомили про вибух і подальшу пожежу у приміщенні одного з банків у центрі Чернігова. Унаслідок вибуху зазнали пошкоджень будівлі та автомобілі, які були припарковані поряд із нею. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Гроші у сховищах банку пошкоджень не зазнали, але правоохоронці встановили, що зловмисники безуспішно намагалися викрасти майно клієнтів із комірок у депозиторії, де загалом зберігалося понад 5,5 мільйона гривень. Порушники проникли в банк, демонтувавши підлогу, але через руйнування приміщення втілити задумане не змогли.

Поліцейський на місці підриву
Поліцейський біля банківського відділення, яке підірвали зловмисники. Фото: Поліція Чернігівської області

Причетними до злочину виявилися 40-річний і 42-річний чоловіки. Одного з них затримали в Запорізькій області, іншого — на Миколаївщині. Обох порушників раніше вже судили за розбійні напади та незаконне зберігання зброї. 

До злочину в банку спільники готувалися впродовж кількох місяців: викопали й укріпили тунель до підвалу суміжної багатоповерхівки, зробили у стіні отвір, аби потрапити до сховища банку.

Під час обшуків поліцейські вилучили низку речових доказів, а також виявили особливо небезпечний психотроп і майже 4,5 кілограма канабісу.

Рішення суду 

Обох фігурантів визнали винним. Зловмисника, який зберігав психотроп і наркотичний засіб, засудили до восьми років позбавлення волі, а його спільника — до 7,5 року ув'язнення. Крім того, у заслужених конфіскують майно.

Нагадаємо, жителька Дніпра у TikTok закликала військовослужбовців ЗСУ до припинення бойових дій. Її засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли про вирок нацгвардійцю. Чоловік, який убив двох поліцейських і двох жінок, довічно перебуватиме у в'язниці.

суд правосуддя вибух банки судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
