Суд виніс вирок військовому, який убив чотирьох людей у Лимані

Суд виніс вирок військовому, який убив чотирьох людей у Лимані

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 17:55
Суд виніс вирок військовому, який убив чотирьох людей у Лимані
Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Дніпрі засудили до довічного ув’язнення військовослужбовця Нацгвардії, який у січні 2024 року вчинив жахливий злочин у місті Лиман на Донеччині. Він розстріляв двох поліцейських та двох жінок – місцеву мешканку і її матір.

Про це повідомляє ДБР.

Читайте також:
Суд виніс вирок військовому, який убив чотирьох людей у Лимані - фото 1
Пост ДБР. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, трагедія сталася після того, як жителька Лимана повідомила поліцію про конфлікт із військовим, який проник на її подвір’я та намагався потрапити до будинку.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, однак зв’язок із правоохоронцями згодом зник. Коли прибув інший наряд, поліцейські виявили тіла своїх колег поруч із пошкодженим службовим авто, а також загиблих жінок.

Зловмисника затримали по гарячих слідах. Слідчі ДБР встановили, що військовий спочатку застрелив правоохоронців, заволодів їхньою зброєю, а потім убив жінку та її матір, які стали свідками події.

Під час розслідування було проведено понад 20 експертиз, зібрано достатньо доказів для доведення вини. Суд визнав військовослужбовця винним за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема у незаконному проникненні до житла, хуліганстві, умисному вбивстві правоохоронців та цивільних, а також у заволодінні та незаконному зберіганні зброї.

Нагадаємо, в Одеській області прикордонник переправляв ухилянтів через кордон, а діяльність маскував продажем квитків на футбол.

Раніше ДБР повідомляло, що один з начальників ТЦК в Івано-Франківській області фіктивно мобілізував чоловіків.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
