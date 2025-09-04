Суд вынес приговор военному, который убил четырех человек в Лимане

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Днепре приговорили к пожизненному заключению военнослужащего Нацгвардии, который в январе 2024 года совершил ужасное преступление в городе Лиман Донецкой области. Он расстрелял двух полицейских и двух женщин - местную жительницу и ее мать.

Об этом сообщает ГБР.

Пост ГБР. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, трагедия произошла после того, как жительница Лимана сообщила в полицию о конфликте с военным, который проник в ее двор и пытался попасть в дом.

На место выехала следственно-оперативная группа, однако связь с правоохранителями впоследствии исчезла. Когда прибыл другой наряд, полицейские обнаружили тела своих коллег рядом с поврежденным служебным авто, а также погибших женщин.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Следователи ГБР установили, что военный сначала застрелил правоохранителей, завладел их оружием, а затем убил женщину и ее мать, которые стали свидетелями происшествия.

В ходе расследования было проведено более 20 экспертиз, собрано достаточно доказательств для доказательства вины. Суд признал военнослужащего виновным по ряду статей Уголовного кодекса, в частности в незаконном проникновении в жилище, хулиганстве, умышленном убийстве правоохранителей и гражданских, а также в завладении и незаконном хранении оружия.

