Суддя дав мешканці Дніпра 5 років за поширення проросійських відео

Івано-Франківський міський суд виніс вирок 28 серпня 2025 року у справі щодо мешканки Дніпра, яку обвинувачували у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України під час воєнного стану. Слідство встановило, що з серпня по листопад 2024 року вона через власний акаунт у TikTok поширювала відео із закликами до військовослужбовців ЗСУ тимчасово не виконувати накази командування та зупиняти бойові дії.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Мешканка Дніпра поширювала в TikTok проросійські ролики

За версією обвинувачення, жінку залучили представники спецслужб держави-агресора через месенджер Telegram, використавши її особисті стосунки з військовим, який потрапив у полон.

Слідство фіксувало, що у проміжку 12-14 листопада 2024 року вона отримала завдання розміщувати відео з окремої сторінки в TikTok на своєму профілі. Йшлося про серію кліпів тривалістю від 46 секунд до 2 хвилин 19 секунд із зверненнями осіб, представлених як військовополонені, які закликали військових піднімати протести, тиснути на командирів, тимчасово зупиняти виконання бойових завдань і припиняти вогонь, зокрема у зв’язку з подіями довкола операції в Курській області.

Частина звернень містила прохання до командирів призупинити виведення підрозділів на позиції "до з’ясування ситуації" з полоненими та зниклими безвісти. Ролики публікувалися, за даними суду, з території Дніпра на відкриту для невизначеного кола користувачів сторінку.

Жінка заявила, що хотіла таким чином допомогти полоненим

У засіданні фігурантка повністю визнала провину. Вона пояснила, що створила акаунт у TikTok ще в серпні 2024 року, а у листопаді зробила 5-6 репостів, бо вважала, що так рідні швидше впізнають полонених.

З її слів, на момент подій тривало особисте листування з військовим, який потрапив у полон, а для зв’язку використовували окремий номер у Telegram.

Жінка наголосила, що діяла емоційно, бо перебувала в складних життєвих обставинах: після розлучення фактично утримувала сім’ю, їхній будинок було пошкоджено ракетним ударом 29 грудня 2023 року, а на утриманні залишається неповнолітній син.

У суді обвинувачена пояснила, що історія почалася ще у листопаді 2022 року, коли вона познайомилася в соцмережах із чоловіком-військовим. У червні 2024 року він пішов на службу, невдовзі лікувався у сумському госпіталі після поранення.

Пара планувала одружитися, однак у серпні він брав участь у боях у Курській області й потрапив у полон. Родині надійшло повідомлення, що він зник безвісти, але сам військовий згодом вийшов на зв’язок через Telegram і просив допомогти підтвердити його статус як полоненого, щоб з’явився шанс на обмін.

У суді жінка сказала, що навіть запитувала, навіщо записуються такі відео. Їй пояснювали, що інакше українських військових у Росії можуть визнати "терористами" і судити відповідно, тому вони змушені йти на умови окупантів, аби зберегти життя. Вона також пересилала матері знайомого відео з його участю, щоб та звернулася до компетентних органів.

Попри ці обставини, суд визнав неможливим її виправлення без ізоляції та призначив 5 років ув’язнення.

