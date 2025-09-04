На Вінниччині суд виніс вирок хуліганам, які порізали у кафе чоловіка за зауваження

Чоловік дістає ніж. Ілюстративне фото: pexels.com

Вінницький міський суд виніс вирок двом чоловікам, які були визнані винними у хуліганстві з застосуванням зброї. У кафе вони поранили чоловіка, який зробив їм зауваження.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

У матеріалах справи зазначається, що двоє обвинувачених перебували в кафе у Вінниці, де разом із третьою особою святкували день народження. Під час святкування вони вживали алкоголь і поводилися неадекватно, гучно розмовляючи та лаючись.

Один із відвідувачів кафе зробив зауваження щодо їхньої поведінки, зокрема, що один з чоловіків знаходився без футболки в приміщенні. У відповідь на зауваження обвинувачені напали на потерпілого, завдаючи йому тілесних ушкоджень кулаками та ногами. Один з обвинувачених використав розкладний ніж, завдавши потерпілому різаної рани.

Вирок суду

Суд визнав обох чоловіків винними у хуліганстві. Чоловік з Краматорська був засуджений до трьох років позбавлення волі з урахуванням часу, проведеного під вартою. Другому обвинуваченому, жителю Жмеринки, суд призначив півтора року ув'язнення, але звільнив його від відбування покарання та призначив дворічний іспитовий термін.

