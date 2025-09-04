Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зауваження коштувало пораненню ножем — вирок суду за різанину

Зауваження коштувало пораненню ножем — вирок суду за різанину

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 03:32
На Вінниччині суд виніс вирок хуліганам, які порізали у кафе чоловіка за зауваження
Чоловік дістає ніж. Ілюстративне фото: pexels.com

Вінницький міський суд виніс вирок двом чоловікам, які були визнані винними у хуліганстві з застосуванням зброї. У кафе вони поранили чоловіка, який зробив їм зауваження.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У матеріалах справи зазначається, що двоє обвинувачених перебували в кафе у Вінниці, де разом із третьою особою святкували день народження. Під час святкування вони вживали алкоголь і поводилися неадекватно, гучно розмовляючи та лаючись.

Один із відвідувачів кафе зробив зауваження щодо їхньої поведінки, зокрема, що один з чоловіків знаходився без футболки в приміщенні. У відповідь на зауваження обвинувачені напали на потерпілого, завдаючи йому тілесних ушкоджень кулаками та ногами. Один з обвинувачених використав розкладний ніж, завдавши потерпілому різаної рани.

Вирок суду

Суд визнав обох чоловіків винними у хуліганстві. Чоловік з Краматорська був засуджений до трьох років позбавлення волі з урахуванням часу, проведеного під вартою. Другому обвинуваченому, жителю Жмеринки, суд призначив півтора року ув'язнення, але звільнив його від відбування покарання та призначив дворічний іспитовий термін.

Раніше повідомлялось, що на Вінниччині судили чоловіка, який міг служити у ТЦК, але не з'явився по повістці

Також ми писали про вирок жительці Вінницької області, яка вилила на сусідку відро з помиями. Який штраф отримала від суду.

бійка суд різанина Вінницька область судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації