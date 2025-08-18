Жінка облила сусідку відром лайна — яке покарання обрав для неї суд

Відро. Фото ілюстративне: УНІАН

Жителька Козятина Вінницької області вилила на сусідку відро з помиями. Її оштрафували.

Про це йдеться в постанові, яку Козятинський міськрайонний суд Вінницької області ухвалив 2 червня.

Деталі справи

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 29 квітня фігурантка в під'їзді багатоповерхівки виплеснула лайно з відра на свою сусідку. Причиною такого вчинку стала давня ворожнеча між жінками. Аби притягнути кривдницю до відповідальності, потерпіла звернулася з позовом до суду.

Рішення суду

Обвинувачена на судове засідання не з'явилася, пояснивши це ти, що ніхто не має права її судити. Жінку визнали винною у дрібному хуліганстві (стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення). За вчинене вона має сплатити 51 гривню штрафу та компенсувати 605 гривень 60 копійок судових витрат.

Нагадаємо, на Полтавщині судили жінку, яка вкусила за плече сержанта поліції. Їй призначили покарання у вигляді року року умовного позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Харкові військовослужбовець вдарив поліцейську. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.