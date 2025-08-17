П'яна жінка вкусила сержанта поліції — що вирішив суд

Жінка кусає чоловіка. Фото ілюстративне: УНІАН

У Миргороді Полтавської області жінка вкусила поліцейського. Порушницю притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Миргородський міськрайонний суд Полтавської області виніс 1 серпня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, увечері 13 липня на вулиці Шишацькій, 34 сталася бійка. На місці прибули поліцейські — одного з них вкусила за плече п'яна жінка. Сержант поліції зазнав легких травм: синця та садна. За фактом умисного завдання травми правоохоронцю, який виконував службові обов'язки (частина друга статті 345 Кримінального кодексу України), відкрили кримінальне провадження та скерували справу до суду.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину. З потерпілим сержантом поліції жінка уклала угоду про примирення — той заявив, що претензій до неї не має. За вчинене фігурантці призначили рік умовного позбавлення волі.

Рішення суду набуде законної сили за 30 днів від дня проголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

