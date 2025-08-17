Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Жінка вкусила поліцейського — як її покарав суд

Жінка вкусила поліцейського — як її покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 03:32
П'яна жінка вкусила сержанта поліції — що вирішив суд
Жінка кусає чоловіка. Фото ілюстративне: УНІАН

У Миргороді Полтавської області жінка вкусила поліцейського. Порушницю притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Миргородський міськрайонний суд Полтавської області виніс 1 серпня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, увечері 13 липня на вулиці Шишацькій, 34 сталася бійка. На місці прибули поліцейські — одного з них вкусила за плече п'яна жінка. Сержант поліції зазнав легких травм: синця та садна. За фактом умисного завдання травми правоохоронцю, який виконував службові обов'язки (частина друга статті 345 Кримінального кодексу України), відкрили кримінальне провадження та скерували справу до суду.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою провину. З потерпілим сержантом поліції жінка уклала угоду про примирення — той заявив, що претензій до неї не має. За вчинене фігурантці призначили рік умовного позбавлення волі.

Рішення суду набуде законної сили за 30 днів від дня проголошення. Наразі його ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, одесит утік до окупованого Донецька й долучився до лав "ДНР". Його заочно засудили до 12 років ув'язнення.

Також ми повідомляли про вирок волонтеру, який продав три гуманітарних автомобілі. Порушнику призначили покарання у вигляді року іспитового терміну, а автівки передали на потреби ЗСУ.

суд правосуддя поліція укус судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації