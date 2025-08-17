Пьяная женщина укусила сержанта полиции — что решил суд

Женщина кусает мужчину. Фото иллюстративное: УНІАН

В Миргороде Полтавской области женщина укусила полицейского. Нарушительницу привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Миргородский горрайонный суд Полтавской области вынес 1 августа.

Детали дела

Согласно судебным материалам, вечером 13 июля на улице Шишацкой, 34 произошла драка. На место прибыли полицейские — одного из них укусила за плечо пьяная женщина. Сержант полиции получил легкие травмы: синяк и ссадину. По факту умышленного нанесения травмы правоохранителю, который выполнял служебные обязанности (часть вторая статьи 345 Уголовного кодекса Украины), открыли уголовное производство и направили дело в суд.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая признала свою вину. С потерпевшим сержантом полиции женщина заключила соглашение о примирении — тот заявил, что претензий к ней не имеет. За совершенное фигурантке назначили год условного лишения свободы.

Решение суда вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения. На данный момент его еще можно обжаловать, подав апелляцию.

