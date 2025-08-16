Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Волонтер" приганяв авто не для ЗСУ, а на продаж — вирок суду

"Волонтер" приганяв авто не для ЗСУ, а на продаж — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 01:03
На Рівненщині чоловік приганяв авто під виглядом гумдопомоги, але виставляв його на продаж, за що отримав покарання суду
Волонтерські авто для ЗСУ. Ілюстративне фото: Львівська ОВА

Рівненським міським судом було винесено вирок стосовно місцевого мешканця, якого визнали винним у незаконній комерційній діяльності з автомобілями. Він привозив їх у вигляді гуманітарної допомоги ЗСУ, а потім просто продавав.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з вироком, обвинувачений організував ввезення трьох автомобілів (Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee та BMW X53) з-за кордону, видаючи їх за гуманітарну допомогу для ЗСУ.  Надалі він здійснив продаж усіх автомобілів, отримавши прибуток понад 589 тис. грн.

Під час судового розгляду справи чоловік уклав угоду про визнання своєї вини з прокуратурою.

Рішення суду

Суддя визнав обвинуваченого винним за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану). Однак, враховуючи укладену угоду, суд звільнив чоловіка від основного покарання та призначив йому один рік іспитового терміну.

Всі транспортні засоби були конфісковані та передані на потреби Збройних Сил України.

Раніше повідомлялось, що суд покарав жителя Черкаської області, який підробив посвідчення учасника бойових дій. На підробку документа він наважився, бо хотів мати пільги.

Також ми інформували, що в Одесі посадовець військової частини оформив підлеглого на фіктивну службу. Порушнику призначили покарання.

суд ЗСУ Рівненська область авто волонтерство судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації