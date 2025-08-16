На Рівненщині чоловік приганяв авто під виглядом гумдопомоги, але виставляв його на продаж, за що отримав покарання суду

Волонтерські авто для ЗСУ. Ілюстративне фото: Львівська ОВА

Рівненським міським судом було винесено вирок стосовно місцевого мешканця, якого визнали винним у незаконній комерційній діяльності з автомобілями. Він привозив їх у вигляді гуманітарної допомоги ЗСУ, а потім просто продавав.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з вироком, обвинувачений організував ввезення трьох автомобілів (Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee та BMW X53) з-за кордону, видаючи їх за гуманітарну допомогу для ЗСУ. Надалі він здійснив продаж усіх автомобілів, отримавши прибуток понад 589 тис. грн.

Під час судового розгляду справи чоловік уклав угоду про визнання своєї вини з прокуратурою.

Рішення суду

Суддя визнав обвинуваченого винним за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України (продаж товарів гуманітарної допомоги під час воєнного стану). Однак, враховуючи укладену угоду, суд звільнив чоловіка від основного покарання та призначив йому один рік іспитового терміну.

Всі транспортні засоби були конфісковані та передані на потреби Збройних Сил України.

