"Волонтер" пригонял авто не для ВСУ, а на продажу — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 01:03
На Ровенщине мужчина пригонял авто под видом гумпомощи, но выставлял его на продажу, за что получил наказание суда
Волонтерские авто для ВСУ. Иллюстративное фото: Львовская ОГА

Ривненским городским судом был вынесен приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в незаконной коммерческой деятельности с автомобилями. Он привозил их в виде гуманитарной помощи ВСУ, а потом просто продавал.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно приговору, обвиняемый организовал ввоз трех автомобилей (Kia Sorento, Jeep Grand Cherokee и BMW X53) из-за границы, выдавая их за гуманитарную помощь для ВСУ. В дальнейшем он осуществил продажу всех автомобилей, получив прибыль более 589 тыс. грн.

Во время судебного рассмотрения дела мужчина заключил соглашение о признании своей вины с прокуратурой.

Решение суда

Судья признал обвиняемого виновным по ч.3 ст.201-2 Уголовного кодекса Украины (продажа товаров гуманитарной помощи во время военного положения). Однако, учитывая заключенное соглашение, суд освободил мужчину от основного наказания и назначил ему один год испытательного срока.

Все транспортные средства были конфискованы и переданы на нужды Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, что суд наказал жителя Черкасской области, который подделал удостоверение участника боевых действий. На подделку документа он решился, потому что хотел иметь льготы.

Также мы информировали, что в Одессе чиновник воинской части оформил подчиненного на фиктивную службу. Нарушителю назначили наказание.

суд ВСУ Ровенская область авто волонтерство судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
