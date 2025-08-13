Житель Черкащини підробив посвідчення УБД — що вирішив суд

Посвідчення УБД. Фото ілюстративне: УНІАН

Житель Черкаської області підробив посвідчення учасника бойових дій. На підробку документа він наважився, бо хотів мати пільги.

Про це йдеться у вироку, який Черкаський районний суд Черкаської області ухвалив 5 серпня.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, управління персоналу штабу Командування ВМС ЗС України 31 серпня 2023 року видало посвідчення учасника бойових дій сину обвинуваченого. Бажаючи отримати право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, порушник вклеїв у документ власну фотокартку.

Наприкінці червня поточного року шахрай пред'явив фальшиве посвідчення поліцейському, який зупинив його для перевірки документів. Правоохоронець виявив підробку. Відносно фігуранта відкрили кримінальне провадження та скерували справу до суду.

Рішення суду

Підсудному призначили покарання у вигляді року та трьох місяців обмеження волі з роком іспитового строку. На вирок впродовж 30 днів від дня проголошення можна подати апеляцію. У такому разі справу розгляне Черкаський апеляційний суд.

