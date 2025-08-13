Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чоловік підробив посвідчення УБД — як його покарав суд

Чоловік підробив посвідчення УБД — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 03:32
Житель Черкащини підробив посвідчення УБД — що вирішив суд
Посвідчення УБД. Фото ілюстративне: УНІАН

Житель Черкаської області підробив посвідчення учасника бойових дій. На підробку документа він наважився, бо хотів мати пільги.

Про це йдеться у вироку, який Черкаський районний суд Черкаської області ухвалив 5 серпня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, управління персоналу штабу Командування ВМС ЗС України 31 серпня 2023 року видало посвідчення учасника бойових дій сину обвинуваченого. Бажаючи отримати право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, порушник вклеїв у документ власну фотокартку.

Наприкінці червня поточного року шахрай пред'явив фальшиве посвідчення поліцейському, який зупинив його для перевірки документів. Правоохоронець виявив підробку. Відносно фігуранта відкрили кримінальне провадження та скерували справу до суду.

Рішення суду

Підсудному призначили покарання у вигляді року та трьох місяців обмеження волі з роком іспитового строку. На вирок впродовж 30 днів від дня проголошення можна подати апеляцію. У такому разі справу розгляне Черкаський апеляційний суд.

Нагадаємо, жителька Кривого Рогу поширювала в забороненій в Україні соцмережі дописи, в яких виправдовувала російську агресію. Її засудили до позбавлення волі та конфіскації майна.

Також ми повідомляли, що в Одесі посадовець військової частини оформив підлеглого на фіктивну службу. Порушнику призначили покарання у вигляді штрафу й року пробаційного нагляду.

суд шахрайство УБД посвідчення військовослужбовці підробки судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації