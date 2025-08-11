Відео
Жінка виправдовувала в інтернеті агресію РФ — суд виніс вирок

Жінка виправдовувала в інтернеті агресію РФ — суд виніс вирок

Дата публікації: 11 серпня 2025 03:32
У Кривому Розі суд визнав винною жінку, яка виправдовувала агресію РФ в соцмережах
Жінка у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

У Дніпропетровській області суд Кривого Рогу ухвалив вирок щодо жінки, визнавши її винною в поширенні інформації, яка виправдовує збройну агресію РФ проти України. Вона розповсюджувала в інтернеті ворожі наративи. 

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

На суді з'ясувалось, що понад рік жінка публікувала в соціальній мережі "Вконтакте" матеріали, які виправдовували дії російських окупантів. У цих публікаціях йшлося про те, що міста Харків, Одеса та Миколаїв історично належать Росії й повинні бути "визволені", а також заперечувалась тимчасова окупація Криму.

Під час судового розгляду обвинувачена не визнала свою провину. Вона є внутрішньо переміщеною особою, яка народилася в Криму та проживала у Донецькій області.

Жінка заявила, що залишала свій телефон та планшет вдома під час роботи, і припустила, що хтось інший міг скористатися її пристроями для публікації спірних матеріалів.

Рішення суду

Попри те що обвинувачена частково погодилась з деякими публікаціями, вона відмовилася відповідати на запитання щодо політичної ситуації в країні, вважаючи це проступком, а не злочином.

Суд призначив жінці покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Раніше повідомлялось, що на Запоріжжі розшукали та винесли вирок чоловікові, який виправдовував агресію РФ. Він намагався уникнути правосуддя, але постав перед судом.

Також ми інформували, що в Одесі постала перед судом жінка, яка виправдовувала окупацію Херсона та обстріли енергооб’єктів.

суд соцмережі Дніпропетровська область окупанти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
