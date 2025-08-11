Видео
Женщина оправдывала в интернете агрессию РФ — суд вынес приговор

Женщина оправдывала в интернете агрессию РФ — суд вынес приговор

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 03:32
В Кривом Роге суд признал виновной женщину, которая оправдывала агрессию РФ в соцсетях
Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

В Днепропетровской области суд Кривого Рога вынес приговор в отношении женщины, признав ее виновной в распространении информации, которая оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Она распространяла в интернете враждебные нарративы.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

На суде выяснилось, что более года женщина публиковала в социальной сети "Вконтакте" материалы, которые оправдывали действия российских оккупантов. В этих публикациях говорилось о том, что города Харьков, Одесса и Николаев исторически принадлежат России и должны быть "освобождены", а также отрицалась временная оккупация Крыма.

Во время судебного разбирательства обвиняемая не признала свою вину. Она является внутренне перемещенным лицом, которая родилась в Крыму и проживала в Донецкой области.

Женщина заявила, что оставляла свой телефон и планшет дома во время работы, и предположила, что кто-то другой мог воспользоваться ее устройствами для публикации спорных материалов.

Решение суда

Несмотря на то что обвиняемая частично согласилась с некоторыми публикациями, она отказалась отвечать на вопросы о политической ситуации в стране, считая это проступком, а не преступлением.

Суд назначил женщине наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Запорожье разыскали и вынесли приговор мужчине, который оправдывал агрессию РФ. Он пытался избежать правосудия, но предстал перед судом.

Также мы информировали, что в Одессе предстала перед судом женщина, которая оправдывала оккупацию Херсона и обстрелы энергообъектов.

суд соцсети Днепропетровская область оккупанты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
