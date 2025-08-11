В Кривом Роге суд признал виновной женщину, которая оправдывала агрессию РФ в соцсетях

Женщина оправдывала в интернете агрессию РФ — суд вынес приговор
В Днепропетровской области суд Кривого Рога вынес приговор в отношении женщины, признав ее виновной в распространении информации, которая оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Она распространяла в интернете враждебные нарративы.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
На суде выяснилось, что более года женщина публиковала в социальной сети "Вконтакте" материалы, которые оправдывали действия российских оккупантов. В этих публикациях говорилось о том, что города Харьков, Одесса и Николаев исторически принадлежат России и должны быть "освобождены", а также отрицалась временная оккупация Крыма.
Во время судебного разбирательства обвиняемая не признала свою вину. Она является внутренне перемещенным лицом, которая родилась в Крыму и проживала в Донецкой области.
Женщина заявила, что оставляла свой телефон и планшет дома во время работы, и предположила, что кто-то другой мог воспользоваться ее устройствами для публикации спорных материалов.
Решение суда
Несмотря на то что обвиняемая частично согласилась с некоторыми публикациями, она отказалась отвечать на вопросы о политической ситуации в стране, считая это проступком, а не преступлением.
Суд назначил женщине наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что в Запорожье разыскали и вынесли приговор мужчине, который оправдывал агрессию РФ. Он пытался избежать правосудия, но предстал перед судом.
Также мы информировали, что в Одессе предстала перед судом женщина, которая оправдывала оккупацию Херсона и обстрелы энергообъектов.
