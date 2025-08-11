В Кривом Роге суд признал виновной женщину, которая оправдывала агрессию РФ в соцсетях

Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

В Днепропетровской области суд Кривого Рога вынес приговор в отношении женщины, признав ее виновной в распространении информации, которая оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Она распространяла в интернете враждебные нарративы.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Детали дела

На суде выяснилось, что более года женщина публиковала в социальной сети "Вконтакте" материалы, которые оправдывали действия российских оккупантов. В этих публикациях говорилось о том, что города Харьков, Одесса и Николаев исторически принадлежат России и должны быть "освобождены", а также отрицалась временная оккупация Крыма.

Во время судебного разбирательства обвиняемая не признала свою вину. Она является внутренне перемещенным лицом, которая родилась в Крыму и проживала в Донецкой области.

Женщина заявила, что оставляла свой телефон и планшет дома во время работы, и предположила, что кто-то другой мог воспользоваться ее устройствами для публикации спорных материалов.

Решение суда

Несмотря на то что обвиняемая частично согласилась с некоторыми публикациями, она отказалась отвечать на вопросы о политической ситуации в стране, считая это проступком, а не преступлением.

Суд назначил женщине наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

