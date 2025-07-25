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Чоловік виправдовував агресію РФ — як його покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 01:03
Чоловік підтримував РФ — що вирішив суд
Заборонена соцмережа VK на екрані смартфона. Фото ілюстративне: rbc.ua

У Запорізькій області розшукали та затримали жителя області, який виправдовував збройну агресію Росії. Чоловік намагався уникнути правосуддя, але врешті-решт його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

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Деталі справи 

За даними слідства, житель Вижницького району Чернівецької області відверто закликав до насильницької зміни конституційного ладу, повалення державної влади та знищення української державності. У соцмережах і на заборонених в Україні російських ресурсах він публікував дописи, в яких виправдовував російську агресію, підтримував окупацію українських територій і прославляв російських військових. 

Після викриття пропагандист переховувався, але у травні поточного року його затримали.

Рішення суду

Раніше Шевченківський районний суд міста Чернівці засудив порушника до восьми років позбавлення волі. Прагнучи уникнути ув'язнення, фігурант звернувся до Чернівецького апеляційного суду. Суддя дійшов висновку, що рішення суду попередньої інстанції було справедливим. За вчинене порушник проведе вісім років у в'язниці.

Нагадаємо, військовий з Одещини керував автомобілем, хоча суд раніше заборонив йому робити це впродовж року. Чоловіка оштрафували.

Також штраф має сплатити працівник ТЦК та СП зі Львівщини. Він застосував фізичну силу щодо військовозобов’язаного.

суд правосуддя соцмережі Росія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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