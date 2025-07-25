Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мужчина оправдывал агрессию РФ — как его наказал суд

Мужчина оправдывал агрессию РФ — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 01:03
Мужчина поддерживал РФ — что решил суд
Запрещенная соцсеть VK на экране смартфона. Фото иллюстративное: rbc.ua

В Запорожской области разыскали и задержали жителя области, который оправдывал вооруженную агрессию России. Мужчина пытался избежать правосудия, но в конце концов его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, житель Вижницкого района Черновицкой области откровенно призывал к насильственному изменению конституционного строя, свержению государственной власти и уничтожению украинской государственности. В соцсетях и на запрещенных в Украине российских ресурсах он публиковал сообщения, в которых оправдывал российскую агрессию, поддерживал оккупацию украинских территорий и прославлял российских военных.

После разоблачения пропагандист скрывался, но в мае текущего года его задержали.

Решение суда

Ранее Шевченковский районный суд города Черновцы приговорили нарушителя к восьми годам лишения свободы. Стремясь избежать заключения, фигурант обратился в Черновицкий апелляционный суд. Судья пришел к выводу, что решение суда предыдущей инстанции было справедливым. За совершенное нарушитель проведет восемь лет в тюрьме.

Напомним, военный из Одесской области управлял автомобилем, хотя суд ранее запретил ему это делать течение года. Мужчину оштрафовали.

Также штраф должен заплатить работник ТЦК и СП из Львовской области. Он применил физическую силу в отношении военнообязанного.

суд правосудие соцсети Россия судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации