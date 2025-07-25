Мужчина поддерживал РФ — что решил суд

Мужчина оправдывал агрессию РФ — как его наказал суд
В Запорожской области разыскали и задержали жителя области, который оправдывал вооруженную агрессию России. Мужчина пытался избежать правосудия, но в конце концов его привлекли к уголовной ответственности.
Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.
Детали дела
По данным следствия, житель Вижницкого района Черновицкой области откровенно призывал к насильственному изменению конституционного строя, свержению государственной власти и уничтожению украинской государственности. В соцсетях и на запрещенных в Украине российских ресурсах он публиковал сообщения, в которых оправдывал российскую агрессию, поддерживал оккупацию украинских территорий и прославлял российских военных.
После разоблачения пропагандист скрывался, но в мае текущего года его задержали.
Решение суда
Ранее Шевченковский районный суд города Черновцы приговорили нарушителя к восьми годам лишения свободы. Стремясь избежать заключения, фигурант обратился в Черновицкий апелляционный суд. Судья пришел к выводу, что решение суда предыдущей инстанции было справедливым. За совершенное нарушитель проведет восемь лет в тюрьме.
Напомним, военный из Одесской области управлял автомобилем, хотя суд ранее запретил ему это делать течение года. Мужчину оштрафовали.
Также штраф должен заплатить работник ТЦК и СП из Львовской области. Он применил физическую силу в отношении военнообязанного.
Читайте Новини.LIVE!