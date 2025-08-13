Видео
Главная Новости дня Мужчина подделал удостоверение УБД — как его наказал суд

Мужчина подделал удостоверение УБД — как его наказал суд

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 03:32
Житель Черкасской области подделал удостоверение УБД — что решил суд
Удостоверение УБД. Фото иллюстративное: УНІАН

Житель Черкасской области подделал удостоверение участника боевых действий. На подделку документа он решился, потому что хотел иметь льготы.

Об этом говорится в приговоре, который Черкасский районный суд Черкасской области принял 5 августа.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, управление персонала штаба Командования ВМС ВС Украины 31 августа 2023 года выдало удостоверение участника боевых действий сыну обвиняемого. Желая получить право на бесплатный проезд в общественном транспорте, нарушитель вклеил в документ собственную фотографию.

В конце июня текущего года мошенник предъявил фальшивое удостоверение полицейскому, который остановил его для проверки документов. Правоохранитель обнаружил подделку. В отношении фигуранта открыли уголовное производство и направили дело в суд.

Решение суда

Подсудимому назначили наказание в виде года и трех месяцев ограничения свободы с годом испытательного срока. На приговор в течение 30 дней со дня провозглашения можно подать апелляцию. В таком случае дело рассмотрит Черкасский апелляционный суд.

Напомним, жительница Кривого Рога распространяла в запрещенной в Украине соцсети сообщения, в которых оправдывала российскую агрессию. Ее приговорили к лишению свободы и конфискации имущества.

Также мы сообщали, что в Одессе чиновник воинской части оформил подчиненного на фиктивную службу. Нарушителю назначили наказание в виде штрафа и года пробационного надзора.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
