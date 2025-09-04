Видео
Главная Новости дня Замечание стоило ранения ножом — приговор суда за поножовщину

Замечание стоило ранения ножом — приговор суда за поножовщину

Дата публикации 4 сентября 2025 03:32
В Винницкой области суд вынес приговор хулиганам, которые порезали в кафе мужчину за замечание
Мужчина достает нож. Иллюстративное фото: pexels.com

Винницкий городской суд вынес приговор двум мужчинам, которые были признаны виновными в хулиганстве с применением оружия. В кафе они ранили мужчину, который сделал им замечание.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В материалах дела отмечается, что двое обвиняемых находились в кафе в Виннице, где вместе с третьим лицом праздновали день рождения. Во время празднования они употребляли алкоголь и вели себя неадекватно, громко разговаривая и ругаясь.

Один из посетителей кафе сделал замечание относительно их поведения, в частности, что один из мужчин находился без футболки в помещении. В ответ на замечание обвиняемые напали на потерпевшего, нанося ему телесные повреждения кулаками и ногами. Один из обвиняемых использовал раскладной нож, нанеся потерпевшему резаную рану.

Приговор суда

Суд признал обоих мужчин виновными в хулиганстве. Мужчина из Краматорска был приговорен к трем годам лишения свободы с учетом времени, проведенного под стражей. Второму обвиняемому, жителю Жмеринки, суд назначил полтора года заключения, но освободил его от отбывания наказания и назначил двухлетний испытательный срок.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области судили мужчину, который мог служить в ТЦК, но не явился по повестке.

Также мы писали о приговоре жительнице Винницкой области, которая вылила на соседку ведро с помоями. Какой штраф получила от суда.

драка суд поножовщина Винницкая область судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
