Днепрянка сядет на пять лет в тюрьму из-за TikTok-роликов

Днепрянка сядет на пять лет в тюрьму из-за TikTok-роликов

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 10:02
Судья дал жительнице Днепра 5 лет за распространение пророссийских видео
Судейский молоток. Фото: Freepik

Ивано-Франковский городской суд вынес приговор 28 августа 2025 года по делу в отношении жительницы Днепра, которую обвиняли в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины во время военного положения. Следствие установило, что с августа по ноябрь 2024 года она через собственный аккаунт в TikTok распространяла видео с призывами к военнослужащим ВСУ временно не выполнять приказы командования и останавливать боевые действия.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Жительница Днепра распространяла в TikTok пророссийские ролики

По версии обвинения, женщину привлекли представители спецслужб государства-агрессора через мессенджер Telegram, использовав ее личные отношения с военным, который попал в плен.

Следствие фиксировало, что в промежутке 12-14 ноября 2024 года она получила задание размещать видео с отдельной страницы в TikTok на своем профиле. Речь шла о серии клипов продолжительностью от 46 секунд до 2 минут 19 секунд с обращениями лиц, представленных как военнопленные, которые призывали военных поднимать протесты, давить на командиров, временно останавливать выполнение боевых задач и прекращать огонь, в том числе в связи с событиями вокруг операции в Курской области.

Часть обращений содержала просьбу к командирам приостановить вывод подразделений на позиции "до выяснения ситуации" с пленными и пропавшими без вести. Ролики публиковались, по данным суда, с территории Днепра на открытую для неопределенного круга пользователей страницу.

Женщина заявила, что хотела таким образом помочь пленным

В заседании фигурантка полностью признала вину. Она пояснила, что создала аккаунт в TikTok еще в августе 2024 года, а в ноябре сделала 5-6 репостов, потому что считала, что так родные быстрее узнают пленных.

По ее словам, на момент событий продолжалась личная переписка с военным, который попал в плен, а для связи использовали отдельный номер в Telegram.

Женщина подчеркнула, что действовала эмоционально, потому что находилась в сложных жизненных обстоятельствах: после развода фактически содержала семью, их дом был поврежден ракетным ударом 29 декабря 2023 года, а на содержании остается несовершеннолетний сын.

В суде обвиняемая объяснила, что история началась еще в ноябре 2022 года, когда она познакомилась в соцсетях с мужчиной-военным. В июне 2024 года он пошел на службу, вскоре лечился в сумском госпитале после ранения.

Пара планировала пожениться, однако в августе он участвовал в боях в Курской области и попал в плен. Семье поступило сообщение, что он пропал без вести, но сам военный впоследствии вышел на связь через Telegram и просил помочь подтвердить его статус как пленного, чтобы появился шанс на обмен.

В суде женщина сказала, что даже спрашивала, зачем записываются такие видео. Ей объясняли, что иначе украинских военных в России могут признать "террористами" и судить соответственно, поэтому они вынуждены идти на условия оккупантов, чтобы сохранить жизнь. Она также пересылала матери знакомого видео с его участием, чтобы та обратилась в компетентные органы.

Несмотря на эти обстоятельства, суд признал невозможным ее исправление без изоляции и назначил 5 лет заключения.

Напомним, в Одессе наказали военнослужащего, которого уличили в продаже наркотиков.

А в Виннице объявили приговор мужчинам, которые напали с ножом на другого гражданина из-за замечания.

