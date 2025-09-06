Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Двое мужчин подорвали банк — как их наказал суд

Двое мужчин подорвали банк — как их наказал суд

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 01:03
В Чернигове мужчины подорвали банк — какое наказание избрал для них суд
Задержание мужчин, которые подорвали банк. Фото: Полиция Черниговской области

В Чернигове двое мужчин подорвали банковское отделение, поскольку хотели вынести оттуда деньги: более пяти миллионов гривен. Обоих нарушителей привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Полиции Черниговской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Около четырех утра 6 мая прошлого года полицейским сообщили о взрыве и последующем пожаре в помещении одного из банков в центре Чернигова. В результате взрыва получили повреждения здания и автомобили, которые были припаркованы рядом с ним. Обошлось без жертв и пострадавших.

Деньги в хранилищах банка повреждений не получили, но правоохранители установили, что злоумышленники безуспешно пытались похитить имущество клиентов из ячеек в депозитории, где в целом хранилось более 5,5 миллиона гривен. Нарушители проникли в банк, демонтировав пол, но из-за разрушения помещения воплотить задуманное не смогли.

Полицейский на месте подрыва
Полицейский возле банковского отделения, которое подорвали злоумышленники. Фото: Полиция Черниговской области

Причастными к преступлению оказались 40-летний и 42-летний мужчины. Одного из них задержали в Запорожской области, другого — на Николаевщине. Обоих нарушителей ранее уже судили за разбойные нападения и незаконное хранение оружия.

К преступлению в банке сообщники готовились в течение нескольких месяцев: выкопали и укрепили тоннель в подвал смежной многоэтажки, сделали в стене отверстие, чтобы попасть в хранилище банка.

Во время обысков полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, а также обнаружили особо опасный психотроп и почти 4,5 килограмма каннабиса.

Решение суда

Обоих фигурантов признали виновным. Злоумышленника, который хранил психотроп и наркотическое средство, приговорили к восьми годам лишения свободы, а его сообщника — к 7,5 года заключения. Кроме того, у осужденных конфискуют имущество.

Напомним, жительница Днепра в TikTok призывала военнослужащих ВСУ к прекращению боевых действий. Ее приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали о приговоре нацгвардейцу. Мужчина, который убил двух полицейских и двух женщин, пожизненно будет находиться в тюрьме.

суд правосудие взрыв банки судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации