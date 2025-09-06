В Чернигове мужчины подорвали банк — какое наказание избрал для них суд

Задержание мужчин, которые подорвали банк. Фото: Полиция Черниговской области

В Чернигове двое мужчин подорвали банковское отделение, поскольку хотели вынести оттуда деньги: более пяти миллионов гривен. Обоих нарушителей привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в Полиции Черниговской области.

Детали дела

Около четырех утра 6 мая прошлого года полицейским сообщили о взрыве и последующем пожаре в помещении одного из банков в центре Чернигова. В результате взрыва получили повреждения здания и автомобили, которые были припаркованы рядом с ним. Обошлось без жертв и пострадавших.

Деньги в хранилищах банка повреждений не получили, но правоохранители установили, что злоумышленники безуспешно пытались похитить имущество клиентов из ячеек в депозитории, где в целом хранилось более 5,5 миллиона гривен. Нарушители проникли в банк, демонтировав пол, но из-за разрушения помещения воплотить задуманное не смогли.

Полицейский возле банковского отделения, которое подорвали злоумышленники. Фото: Полиция Черниговской области

Причастными к преступлению оказались 40-летний и 42-летний мужчины. Одного из них задержали в Запорожской области, другого — на Николаевщине. Обоих нарушителей ранее уже судили за разбойные нападения и незаконное хранение оружия.

К преступлению в банке сообщники готовились в течение нескольких месяцев: выкопали и укрепили тоннель в подвал смежной многоэтажки, сделали в стене отверстие, чтобы попасть в хранилище банка.

Во время обысков полицейские изъяли ряд вещественных доказательств, а также обнаружили особо опасный психотроп и почти 4,5 килограмма каннабиса.

Решение суда

Обоих фигурантов признали виновным. Злоумышленника, который хранил психотроп и наркотическое средство, приговорили к восьми годам лишения свободы, а его сообщника — к 7,5 года заключения. Кроме того, у осужденных конфискуют имущество.

