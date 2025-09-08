Видео
Мужчина за мелкую кражу получил срок, как коррупционер — почему

Мужчина за мелкую кражу получил срок, как коррупционер — почему

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 01:03
Вору на Черниговщине дали столько, сколько за коррупцию - адвокат объяснил причины
Кража в магазине. Иллюстративное фото: pixels.com

В Чернигове суд вынес решение относительно местного жителя, который был осужден к семи годам лишения свободы за совершение кражи. Преступление было совершено повторно и в условиях военного положения. Адвокат говорит, что такой же срок получают коррупционеры, которые воруют миллионами.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, а комментарий у адвоката брало Суспільне.

Детали дела

Суд установил, что обвиняемый открыто похитил из магазина три электрические зубные щетки, карманную зажигалку, влажные салфетки и драже со вкусом клубники общей стоимостью пять тысяч гривен.

При рассмотрении дела обвиняемый признал свою вину, выразил раскаяние и просил суд учесть это при определении меры наказания. Однако суд также учитывал предыдущие судимости мужчины: испытательный срок за кражу и незаконное хранение наркотиков.

Решение суда

Учитывая военное положение, тяжесть совершенного преступления, наличие предыдущих судимостей суд признал мужчину виновным в грабеже и назначил семь лет лишения свободы.

Почему за кражу дают как за коррупцию

Адвокат Алексей Кинебас объяснил, что семь лет лишения свободы за грабеж - это минимальный предельный срок наказания согласно санкциям статьи Уголовного кодекса Украины.

С началом полномасштабного вторжения и введением военного положения Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс, усилив ответственность за ряд преступлений, совершенных в условиях военного положения.

По словам адвоката, законодатель должен был бы определить градацию таких преступлений, поскольку ответственность за кражу товаров на сумму 300 гривен и на миллион гривен одинакова — семь лет лишения свободы.

Кинебас также подчеркнул значительную роль раскаяния в вынесении таких приговоров.

Таким образом, даже незначительное преступление, совершенное в условиях военного положения и не сопровождаемое обстоятельствами смягчения наказания, может привести к суровому приговору.

суд коррупция кража Чернигов военное положение судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
