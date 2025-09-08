Крадію на Чернігівщині дали стільки, скільки за корупцію — адвокат пояснив причини

Крадіжка в магазині. Ілюстративне фото: pixels.com

У Чернігові суд виніс рішення щодо місцевого жителя, якого було засуджено до семи років позбавлення волі за скоєння крадіжки. Злочин був скоєний повторно та в умовах воєнного стану. Адвокат каже, що такий самий термін отримують корупціонери, що крадуть мільйонами.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, а коментар у адвоката брало Суспільне.

Деталі справи

Суд встановив, що обвинувачений відкрито викрав з магазину три електричні зубні щітки, кишенькову запальничку, вологі серветки та драже зі смаком полуниці загальною вартістю п'ять тисяч гривень.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою вину, висловив каяття і просив суд врахувати це при визначенні міри покарання. Однак суд також зважав на попередні судимості чоловіка: іспитовий термін за крадіжку та незаконне зберігання наркотиків.

Рішення суду

Враховуючи воєнний стан, тяжкість скоєного злочину, наявність попередніх судимостей суд визнав чоловіка винним у грабежі та призначив сім років позбавлення волі.

Чому за крадіжку дають як за корупцію

Адвокат Олексій Кінебас пояснив, що сім років позбавлення волі за грабіж — це мінімальний граничний термін покарання згідно із санкціями статті Кримінального кодексу України.

З початком повномасштабного вторгнення та введенням воєнного стану Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, посиливши відповідальність за ряд злочинів, скоєних в умовах воєнного стану.

За словами адвоката, законодавець мав би визначити градацію таких злочинів, оскільки відповідальність за крадіжку товарів на суму 300 гривень та на мільйон гривень однакова — сім років позбавлення волі.

Кінебас також підкреслив значну роль каяття у винесенні таких вироків.

Таким чином, навіть незначний злочин, скоєний в умовах воєнного стану та не супроводжений обставинами пом’якшення покарання, може призвести до суворого вироку.

