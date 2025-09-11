На Хмельниччині шахрай ошукав матір полеглого воїна — як його покарав суд

Літня жінка плаче. Фото ілюстративне: istock.com

У Хмельницькій області 28-річний шахрай обманув матір військовослужбовця. Його засудили до позбавлення волі.

Про це в п'ятницю, 5 вересня, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

У лютому 2023 року шахрай дізнався про те, що в його колишньої знайомої загинув син. Знаючи, що жінка отримає виплати від держави, зловмисник вирішив нажитися на чужому горі. У період від лютого до липня того ж року він розповідав потерпілій, що потребує грошей: то на лікування матері, то на поховання, то на придбання бронежилета. Аферист запевняв, що воює на передовій. Насправді ж перебував у Красилові й не мав жодного відношення до ЗСУ. Повіривши зловмиснику, потерпіла переказала на його картку 302 тисячі гривень.

Рішення суду

Фігуранта раніше вже судили за крадіжку. Злочин він скоїв під час іспитового терміну. За шахрайство (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, — Ред.) він проведе у в'язниці п'ять років і два місяці.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Засуджений упродовж 30 днів від дня проголошення вироку має право на подачу апеляції.

