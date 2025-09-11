Відео
Чоловік ошукав матір загиблого бійця — що вирішив суд

Чоловік ошукав матір загиблого бійця — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 01:03
На Хмельниччині шахрай ошукав матір полеглого воїна — як його покарав суд
Літня жінка плаче. Фото ілюстративне: istock.com

У Хмельницькій області 28-річний шахрай обманув матір військовослужбовця. Його засудили до позбавлення волі.

Про це в п'ятницю, 5 вересня, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

У лютому 2023 року шахрай дізнався про те, що в його колишньої знайомої загинув син. Знаючи, що жінка отримає виплати від держави, зловмисник вирішив нажитися на чужому горі. У період від лютого до липня того ж року він розповідав потерпілій, що потребує грошей: то на лікування матері, то на поховання, то на придбання бронежилета. Аферист запевняв, що воює на передовій. Насправді ж перебував у Красилові й не мав жодного відношення до ЗСУ. Повіривши зловмиснику, потерпіла переказала на його картку 302 тисячі гривень.

Рішення суду 

Фігуранта раніше вже судили за крадіжку. Злочин він скоїв під час іспитового терміну. За шахрайство (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, — Ред.) він проведе у в'язниці п'ять років і два місяці.

Рішення суду ще не набуло законної сили. Засуджений упродовж 30 днів від дня проголошення вироку має право на подачу апеляції.

Нагадаємо, у Чернігові чоловік викрав кілька зубних щіток, запальничку, вологі серветки та драже. За це його засудили до семи років позбавлення волі.

Також ми повідомляли про вирок 16-річному підлітку, який убив свою бабусю. Неповнолітній проведе десять років у в'язниці.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
