Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Военкор" из Симферополя работал на оккупантов — решение суда

"Военкор" из Симферополя работал на оккупантов — решение суда

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 00:33
Уроженец Крыма работал на россиян военкором — какое наказание избрал для него суд
"Военкор", которого осудили за коллаборационизм. Фото: Херсонская областная прокуратура

Уроженец Симферополя во время оккупации Херсона работал корреспондентом пропагандистского ресурса. Суд заочно назначил ему наказание.

Об этом 9 сентября сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в мае 2022 года нарушитель работал в оккупированном Херсоне как российский военный корреспондент под псевдонимом LeX. Фигурант организовал проект "Улицы Херсона", в котором прославлял оккупационную власть, уничтожал украинскую символику, призывал поддерживать РФ. Также он распространял антиукраинские нарративы через пророссийские Telegram-каналы и сайт.

Решение суда

За государственную измену, коллаборационизм и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины) предателя приговорили к 12 годам заключения и запрету в течение 15 лет заниматься медийной деятельностью или участвовать в общественных объединениях. Наказание мужчина будет отбывать после задержания.

Напомним, в Украине приговорили к 15 годам лишения свободы и конфискации имущества восьмерых боевиков, которые воевали на стороне РФ и попали в плен. Нарушители являются жителями временно оккупированных территорий.

Также мы сообщали о приговоре мужчине, который сливал ФСБ координаты стратегических объектов, воинских частей. За совершенное он в течение 15 лет будет находиться за решеткой.

суд журналисты пропаганда Коллаборант судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации