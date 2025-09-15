Уроженец Крыма работал на россиян военкором — какое наказание избрал для него суд

"Военкор", которого осудили за коллаборационизм. Фото: Херсонская областная прокуратура

Уроженец Симферополя во время оккупации Херсона работал корреспондентом пропагандистского ресурса. Суд заочно назначил ему наказание.

Об этом 9 сентября сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в мае 2022 года нарушитель работал в оккупированном Херсоне как российский военный корреспондент под псевдонимом LeX. Фигурант организовал проект "Улицы Херсона", в котором прославлял оккупационную власть, уничтожал украинскую символику, призывал поддерживать РФ. Также он распространял антиукраинские нарративы через пророссийские Telegram-каналы и сайт.

Решение суда

За государственную измену, коллаборационизм и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины) предателя приговорили к 12 годам заключения и запрету в течение 15 лет заниматься медийной деятельностью или участвовать в общественных объединениях. Наказание мужчина будет отбывать после задержания.

